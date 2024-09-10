中秋節｜元朗街市傳統燈籠街續暢旺　老闆娘︰生意不受開關影響

下周二（17日）是中秋佳節，位於元朗大橋街市的香燭店「冠香行」維持每年傳統，在窄巷掛上琳琅滿目的手紮燈籠，化作一條數米長的「燈籠街」，吸引不少人慕名而來。



老闆娘黃健娣說，今年7月中開市後，由兒子設計的「貓仔」和「狗仔」系列燈籠大受歡迎，早早賣斷市，其他燈籠趕製需時，今日起不會再收新訂單。老闆娘又指，不認為近年節日氣氛變差，生意也未因疫情、開關受影響。



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貓仔、狗仔及南瓜車燈籠大受歡迎 已接獲三輪訂單

傳統如楊桃、玉兔，到由兒子親自設計的恐龍、坦克、飛機手作燈籠，售價由38元，到300元以上都有，唯一不變的，是款款均由一眾老師傅紮作。

老闆娘黃健娣說，每年中秋剛過，休息一個月後，便要密鑼緊鼓籌備下年的款式，從設計、紮作都要時間，故製成品不可能短期大量生產。

她指，香行旺季如清明等時節，便會主力賣衣紙、香燭；到淡季便轉賣燈籠。紮作式微下，「咁樣先得㗎，如果唔係你刻意開間舖做燈籠，搵唔到食㗎！」

至於今年最受歡迎的款式，老闆娘就指，是兒子設計、新推出的「貓仔」、「狗仔」系列，而連同往年推出的南瓜車，三款都在7月中至今，收到三輪訂單。

「冠香行」老闆娘黃健娣說，每年中秋剛過，休息一個月後，便要密鑼緊鼓籌備下年的款式，從設計、紮作都要時間。（郭梓謙攝）

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燈籠趕製需時 今日起不接新單

不過距離中秋只剩一周，老闆娘就透露今日起不會再收新訂單，因擔憂未能趕製，「做唔切，呢啲全部都係人手做，一日做得幾隻，接咗單畀唔到人哋，就費事令人失望。」

被問到如果看待近年的節日氣氛，黃健娣就認為節日氣氛依舊，即使面對疫情、通關，甚至經濟不景，但仍然無減來訪的市民，今年燈籠亦未有因此加價。

「我哋啲客遠遠咁特登嚟，好有心，好多都係港島、將軍澳，全部都唔係元朗人。」她續指，今年令她最難忘，是有從加拿大回港的港人到訪。

住在元朗區、一家四口的鄧生鄧太，至今已是第三年到「冠香行」買燈籠，鄧生（右）認為有必要讓子女認識這項傳統手藝。（郭梓謙攝）

一家四口買燈籠 爸爸盼小朋友認識傳統手藝

住在元朗區、一家四口的鄧生鄧太，今日就帶同一對仔女選購燈籠，雖然無緣即場買到心儀燈籠，但就已經下單買「貓仔」燈籠。

之所以選擇紮作燈籠，鄧生指，因為希望子女可感受手製燈籠，因為膠製、吹氣燈籠欠缺氣氛，「我都想佢哋知道有呢種手藝，因為其實唔帶佢哋嚟呢啲地方，佢哋都未必知有呢條街。」

鄧太則表示，過去兩年都有到冠香行買燈籠，甚至上年的燈籠仍然放在家中，今年是為求新氣氛而再來添購。

來自長沙灣的王太就指，3年前起，每年都帶兒子來「燈籠街」。她說，兒子的學校以膠燈籠為主，一看到紮作燈籠便愛上，故連年到來。王太續說，直至兒子不想玩之前，相信都會來買燈籠。