長沙灣海達邨街市長期空置率高　承租商退租離場　檔戶嘆不復興旺

長沙灣海達邨街市2022年1月開業，共有90個檔口，以整體承租方式外判予「好眼光有限公司」進行營運。本港市道持續低迷，商戶結業潮拖累承租商也要離場止蝕。海達邨街市承租商坦言營商環境欠佳，長期空置率高，故交還房委會管理。目前海達邨街市仍有42檔販繼續營業，即佔總檔位數僅約5成。在重組過程期間，有檔戶稱未能「無縫交接」，暫時在較為冷清的通道繼續營運，希望房委會作更清晰的安排，同時概嘆街市不如初時開業時興旺。



房署回覆證實承租商已退租及交還房委會管理，街市會重新招租，過渡期間不收檔戶租金。至於有檔戶遇問題，署方指該檔戶早前已與承租商達成協議搬檔，該檔戶於8月下旬表示申請相關牌照時遇到困難，但未有向署方提供進一步資料或文件。署方稱樂意提供協助。



深水埗海達邨街市重組，有商戶未能「無縫交接」，遭遇工人到場表示要清場，圍封出口入通道。（馬耀文攝）

勞先生在深水埗海達邨街市經營魚蛋麵店2年多，生意良好。周一（2日）早上有工人到場表示要清場，圍封出口入通道。麵店雖然可以繼續營運，但周圍漆黑一片，街坊路過直呼：「黑麻麻，好恐怖。」

勞先生指，原先管理公司「好眼光」8月31日離場，先前安排搬遷至另一邊新舖，但因為牌照等問題未搬遷，遂留在原檔位，結果被封通道。他形容目前情況與初承租時不同：「啱啱租時好光猛、好興旺，我哋準時交租……希望房署安排職員溝通。」

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承租商﹕租務情況不理想 8月31日離場

《香港01》向承租商「好眼光有限公司」了解，負責人蘇先生坦言營商環境欠佳，目前供求情況下未能支持營運達90個檔口的街市，長時間空置率高，租務情況不理想，於是向房屋署表達降低使用面積的意願，將商戶集中在一個區域，以配合市況營運。

搬遷計劃早在5月開始，「好眼光」與商戶就撤離及搬遷進行商討，其中魚蛋麵店選擇搬遷，公司亦在6月中將新店面交予對方，提供一個月免租，以便裝修搬遷，惟店家因為各項考慮未完成搬遷。蘇指，雖然公司已於8月31日離場，但會配合房屋署安然處理店家的搬遷事宜。

深水埗海達邨街市2022年1月開業，以整體承租方式外判予「好眼光有限公司」進行營運。本港市道持續低迷，商戶結業潮拖累承辦商也要離場止蝕，海達邨街市交還房委會管理。（馬耀文攝）

房署﹕9月1日接管街市 正安排重新招租

房屋署表示，海達街市為香港房屋委員會轄下的整體承租街市，由一個承租商承租，承租商再分租予個別檔戶並負責管理整個街市；房委會與承租商的分租檔戶沒有合約關係。

海達街市的整體承租商剛退租並已將街市交還房委會。為確保居民可繼續在街市購買日常生活所需，房屋署於9月1日全面接管海達街市，並委聘轄下物業管理公司提供清潔和保安等管理服務。房委會現正安排為海達街市重新招租，現時共有42檔戶繼續營業，在未有新承租商承租的過渡期間，房委會暫時不會向相關檔戶收取租金或其他費用。

涉事檔戶已有協議搬檔 8月稱申請牌照遇困難但未提供資料

根據前承租商提供的資料，查詢中提及的檔戶早前已與該公司達成協議，會由原本租用的海達邨街市檔位遷至街市另一邊的新檔位繼續營業。房屋署已審批該檔戶所遞交的裝修申請文件，新檔位的裝修工程已經展開，但該檔戶於8月下旬表示申請相關牌照時遇到困難，但未有向房屋署提供進一步資料或文件。檔戶如有需要可聯絡房屋署，署方樂意提供協助。