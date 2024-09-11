政府本周六展開四公務員學位職系招聘工作　共263個職位

政府將於9月14日，即本周六展開2024至2025年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的工作。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（11日）到城市大學，與首席及常務副校長李振聲一起主持城大的政府職位招聘展覽開幕禮，並巡視政府部門的招聘攤位。



楊何蓓茵在城市大學主持政府職位招聘展覽開幕禮，並巡視不同政策局和部門的招聘攤位。（政府新聞處）

城大招聘展覽今日舉辦 涵蓋逾50個公務員職系

今日在城大的招聘展覽共有30個政策局和部門參與，相關職系的同事亦現身說法，即場解答疑問，而部份職系舉行就業講座。不少學生趁午飯或課餘時間踴躍到場參觀查詢，並索取相關資訊。

招聘展覽涵蓋50多個公務員職系，包括政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、政府律師、法律援助律師、見習工程師、助理環境保護主任、政府化驗師、二級法定語文主任、二級運輸主任、城市規劃師、測量主任、二級會計主任、物業估價主任、二級系統分析／程序編製主任、助理節目主任、二級助理館長、二級聯絡主任和與教育相關職位，以及多個紀律部隊的職位等。

楊何蓓茵在城市大學主持政府職位招聘展覽開幕禮，並巡視不同政策局和部門的招聘攤位。（政府新聞處）

今年政府於9月中旬至10月上旬，在10間本地大學巡迴舉行政府職位招聘展覽。楊何蓓茵表示，政府是全港最大的僱主，為青年提供不同類型和性質的事業發展機會。楊何蓓茵指公務員的工作有意義並富挑戰，她鼓勵有意投身公共服務的同學，先了解自己的志向和興趣，積極裝備自己，及早做好生涯規劃，為投考做好準備。

楊何蓓茵在城市大學主持政府職位招聘展覽開幕禮，並巡視不同政策局和部門的招聘攤位。（政府新聞處）

聯合招聘本周六展開 包括政務主任等職位

聯合招聘將於9月14日（星期六）展開，為進一步落實電子政務，申請人必須透過公務員事務局網頁的網上系統遞交申請。

今年的聯合招聘涵蓋四個職系263個職位，包括50個政務主任職位、200個二級行政主任職位、3個二級助理貿易主任職位及10個二級運輸主任職位。在2025年或2026年畢業的大學生也可提早於今年投考，截止日期為10月4日。有意投考聯合招聘職位的人士，須具備綜合招聘考試的相關試卷及《基本法》及《香港國安法》測試成績。詳情可參閱公務員事務局新聞公報。