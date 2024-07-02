訪京參觀快手「快聘」　楊何蓓茵：招聘宣傳創新值得參考

公務員事務局局長楊何蓓茵與常任秘書長梁卓文今日（2日）展開在北京的訪問行程。今早拜會國務院港澳辦公室副主任王靈桂，介紹特區公務員事務的最新情況和工作進展。此外，她們一行又參觀了短視頻直播平台快手總部園區，她認為快手「快聘」就業平台運作模式，在招聘季節性職位及招聘宣傳的創新方法值得參考。



楊何蓓茵（右五）參觀快手位於北京的總部園區（楊何蓓茵Fb）

楊何蓓茵指，他們下午參觀短視頻直播平台快手位於北京的總部園區，了解快手的短視頻及直播在各行各業的應用，其後進行座談會，就招聘、員工培訓等方面進行交流。她指，在參觀快手總部期間，對快手「快聘」就業平台留下深刻印象，該就業平台以招聘藍領工作為主，透過直播提供真實職位配對，亦有代表實時解答應徵者問題。她指有關做法有兩點好處，一是令企業尋找最合適的人選加入，二是求職者可在短時間清楚工作要求，應徵適合自己的職位。短視頻及直播的應用是大勢所趨。

楊何蓓茵（右二）指短視頻及直播的應用是大勢所趨（楊何蓓茵FB）

她又說，特區政府在招聘公務員以公開、公平競爭為原則，雖然仍然以實體面試、筆試等為主，但在招聘季節性的職位，以至在招聘宣傳的創新手法上，快手「快聘」有值得參考和學習的地方。另一方面，政府持續推展智慧政府，電子政務等範疇均有空間在現有基礎上，進一步善用科技及大數據，並用好不同平台，為市民提供更便捷的服務。