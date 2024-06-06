公務員加薪｜指劃一加3%不利招聘　華員會：未體恤員工辛勞

特首會同行政會議早前批准公務員加薪建議，高中低層劃一加薪3%，遠低於薪酬趨勢淨指標，令公務員團體失望。華員會今日（6日）表示，劃一加薪3%不利政府招聘以填補空缺，亦未體恤公務員的辛勞，希望政府重新考慮他們早前提出的訴求，即高中層加薪4.32%，低層加薪5.47%。



政府建議公務員劃一加薪3%。（資料圖片）

指低層加薪3%無法改善生活

根據薪酬趨勢淨指標，建議高層公務員薪酬上調4.01%，中層4.32%，低層5.47%。然而，行政會議早前通過建議，高中低層劃一加薪3%。

華員會指，低層薪金級別為14,730至24,380元，若按淨指標加薪5.47%，即是增加805至1,333元。華員會認為，面對生活費用上升，通脹蠶蝕了購買力，該加幅已經談不上有實質薪酬增加，以改善家人的生活。

至於上調3%，意味低層公務員僅加薪441至731元，華員會認為並不足以讓3、4口家庭應付通脹，意味生活素下降。員會指，政府未體恤層人員薪金本已不高，且要面對生活壓力和工作量增加，「令人質疑政府是否繼續踐行良好僱主的政策」。

憂人手缺口進一步擴大

華員會強調明白政府財赤，但擔心只加薪3%或令人手持續流失，令本已欠缺2萬人的公務員職位缺口擴大，也會增加公務員的工作量。

他們期望政府重新考慮加薪幅度，特別是低層人員的處境。