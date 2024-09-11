中大研究所：逾半人稱「對政策無發言權」　七成不會網上表達意見

中文大學亞太研究所近日公布關於「市民對政治興趣」的民調結果，過半受訪者認為「政府官員不太在乎我這類人的想法」 ，另外「像我這類人對政府的政策並無任何發言權」。



調查發現對政治沒甚麼興趣的市民下跌5.4百分點至33.6%，然而完全沒有興趣的市民則上升1.3個百分點至25.2%。而很有興趣的市民上升0.3個百分點至5.4%，有些興趣的市民則上升6.3個百分點至35.4%。



超過一半人認為官員不太在乎他們的想法

研究所今年7月31日至8月12日進行一項有關市民對政治興趣的電話調查，共成功訪問708位18歲或以上的市民 ，其中發現逾一半（56.2％）的受訪者同意「政府官員不太在乎我這類人的想法 」 ；逾一半（53.1％）的受訪者同意「像我這類人對政府的政策並無任何發言權 」 。

調查發現58.8％受訪者表示對政治缺乏興趣包括沒甚麼興趣（33.6%）及完全沒有興趣（25.2%），但比例較去年的62.9%下跌4.1個百分點；而表示對政治有興趣者較去年的34.2%上升6.6個百分點，有35.4%表示有些興趣，而表示很有興趣的人只有5.4%。

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（李家超Facebook相片）

逾四成認為立法會未能有效監督政府

對於政治的看法，39.5%的受訪者同意「有時候政治和政府的事很複雜、像我這類人是很難了解的 」 ，43.1%認為立法會未能有效監督政府，較認為能監督政府的30.4%高。談到表達的渠道，有70.1%受訪者表示「完全沒有」在社交媒體、網絡論壇表達意見，14.7%表示「很少」在上述地方表達意見。78.8%受訪者表示「完全沒有」透過區議員或立法會議員表達意見，80.1%表示「完全沒有」透過非政府團體反映意見，80.9%表示「完全沒有」直接向政府部門或有關官員反映意見。

立法會大樓擴建工程進入尾聲。（梁君彥FB影片截圖）

逾4成受訪者不同意「政黨能夠有效監督政府」

至於對香港政黨的看法，47.1%受訪者不同意「香港的政黨能夠有效監督政府」 ，比例較去年下跌4.9個百分點，同意的僅26.4%，比例較去年的增加1.8個百分點。代表民意方面，50.7%受訪者不同意「香港的政黨基本上能夠代表到不同市民的意見」 ，比例較去年的下跌4.2個百分點，同意的僅21.9%，比例較去年上升4.4個百分點，不過有49.5%受訪者同意「香港政府若果沒有政黨支持很多政策都不可能順利推行」。