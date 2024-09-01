施政報告｜民主黨冀包容不同聲音助社會紓壓　倡高官減薪節省開支

新一份《施政報告》十月出爐，民主黨今日（1日）發表建議書，主席羅健熙說經濟反彈乏力，其中一個原因是社會氣氛長期抑壓，市民減少本地消費選擇外遊，他認為社會必須包容不同言論百家爭鳴 ，助社會紓壓。對於庫房彩赤，羅健熙建議削減公務員編制及高官減薪，讓人感覺共渡時薪。



民主黨領導層今年底換屆，羅健熙計劃繼續爭取連任，相信不受11月涉及的官司影響，又表明中委會沒打算縮減規模，繼續維持約10人。



9月1日，民主黨發表《施政報告》建議書，出席的包括主席羅健熙（中）、中委吳永輝（左）、交通政策發言人韓俊賢（右）。（廖雁雄攝）

民主黨倡讓不同立場人士暢所欲言 政府透明問責

民主黨上星期約見政府提交《施政報告》建議書，至今未有回應，今日召開記者會發表建議。其中，在政制及人權方面，羅健熙引述國家主席習近平提到，要讓香港保持國際金融中心的地位，他認為要積極保留香港作為「國際都會」的特點，包括保障人權自由、捍衛法治，確保資訊流通、政府透明問責等。

他說香港要確保社會開放多元，讓不同政治、 經濟、社會立場人士均能暢所欲言，讓不同想法、理念的人可互相辯論切磋，激發社會創造力和正面氣氛，亦令公權力得到制衡。他又說除了區議會選舉改制和23條立法之外，部分政策公眾諮詢不足，市民也沒有足夠渠道表達意見。

9月1日，民主黨發表《施政報告》建議書，出席的包括主席羅健熙。（廖雁雄攝）

民主黨促盡快落實雙普選

羅健熙又建議，盡快落實基本法第45條普選行政長官及第68條普選立法會的目標，並在各級選舉加強市民代表性，增強市民的政治效能感及參與感；又關注在囚人士情況，希望處理監獄環境炎熱及嚴寒等問題，保障在囚人士的健康。

9月1日，民主黨發表《施政報告》建議書，出席的包括主席羅健熙（中）、中委吳永輝（左）、交通政策發言人韓俊賢（右）。（廖雁雄攝）

經濟反彈乏力 民主黨：市民不快 減少本地消費

經濟方面，羅健熙認為本港經濟反彈乏力，零售及飲食業經營困難，大批市民離港旅遊，令本地消費持續疲弱，反映新增自由行城市已沒以往萬試萬靈的刺激經濟效果 ，而且本地不少有消費力的港人已移民，餘下有消費力的人，不少都會選擇外遊才消費；又認為社會氣氛長期抑壓，市民在港生活不開心，也是減少本地消費的原因，認為政府必須正視。

他說香港是國際都會，除了資本、貨物和人員能夠自由流動外，社會必須具有足夠的包容性，資訊能夠百花齊放，言論可以百家爭鳴 ，希望香港能在「一國兩制」下保持既有的國際性及獨特性。

9月1日，民主黨發表《施政報告》建議書，出席的包括主席羅健熙（中）、中委吳永輝（左）、交通政策發言人韓俊賢（右）。（廖雁雄攝）

倡經濟轉型期提方向 高官減薪節省開支

對於特首李家超指香港處於「經濟轉型期」、「洗牌期」，羅健熙說政府沒告知市民經濟轉型的方向，亦沒有在社會展開相關討論，探討有哪些地方需要加強以配合轉型 ，令不少市民質疑「經濟轉型」只是掩蓋市道不景、商舖倒閉情況的藉口，希望政府能提出清晰的方向，並容許社會就香港未來的路向辯論，以免最終在毫無方向下原地空轉，不停推出頭痛醫頭的項目或落入盛事般的數字遊戲中。

9月1日，民主黨發表《施政報告》建議書，出席的包括主席羅健熙。（廖雁雄攝）

政府財赤，羅健熙認為政府是最大的僱主，建議削減公務員編制精簡人手，以及高官減薪以節省開支。他重提財政預算案時曾建議高官減薪，讓人感覺共渡時艱，希望政府再考慮。

9月1日，民主黨發表《施政報告》建議書，出席的包括主席羅健熙（中）、中委吳永輝（左）、交通政策發言人韓俊賢（右）。（廖雁雄攝）

憂立場新聞案影響對香港國際觀感

被問到立場新聞案對社會氣氛的影響，羅健熙說過去長時間煽動罪的界線模糊，往時稱難以證明煽動，今次案件確立罔顧後果意圖就能定罪，門檻有降低之嫌，令人難以掌握紅線。他又提及早前《明報》專欄被批評偏頗，稱評論員的文章不可能包括所有的立場，形容評論員已經非常之小心，自己作為評論員，文章已經好小心，亦不知道如何再小心，不過相信對社會氣氛的影響不太大，但對國際觀感的影響會比較嚴重。

9月1日，民主黨發表《施政報告》建議書，出席的包括中委吳永輝。（廖雁雄攝）