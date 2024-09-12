香港要改革｜盛產「三高」女性　高靜芝促改人口政策延雪卵期

政府婦女事務委員會前主席高靜芝指，本港出生率偏低情況令人擔憂，人口政策需長時間規劃方可見效，有必要及早改革。她解釋，政府去年提出的鼓勵生育措施只針對已婚夫婦，未能左右決意不生育夫婦的決定。



而本地女性的事業和地位隨時代發展得到提升，香港乃「三高」即學歷、收入、職位女性盛產地，無奈身體功能始終有局限，建議延長雪卵期，既不涉及任何政府支出，卻令女性乃至家庭享極大的生育靈活度，為提升香港生育率邁出堅實一步。



高靜芝。（資料圖片 / 張浩維攝）

曾擔任婦女事務委員會主席達六年的高靜芝在《明報》撰文指，香港出生率低乃眾所周知。據去年聯合國《世界人口狀況》報告顯示，香港每名婦女平均生育0.8名子女，屬全球最低，情况令人擔憂。

2萬獎勵金不能左右決意不生育夫婦決定

她續指，去年施政報告推出數項政策，鼓勵已婚夫婦生育，包括派發2萬元現金獎勵等。然而，上述政策只針對已婚夫婦。香港乃「三高」學歷、收入、職位女性的盛產地，晚婚、晚生育已是大勢所趨。而已婚又決意不生育的夫婦大有人在，豈是鼓勵生育資助的2萬元獎金可以左右？與其利誘不想生育的夫婦，不如跳出既有思維，想想該怎麼幫助那群有意願將來結婚育兒的現職單身女性。

本港法例規定卵子最長儲存期為10年，逾期不用會被銷毁（圖片：bebo.club）

醫學上並無「卵子保質期」說法

她指出，本港法例規定卵子最長儲存期為10年，逾期不用會被銷毁。惟女性的事業和地位隨時代發展得到提升，無奈身體功能始終有局限。「凍卵」的原意正是為了推延生理時鐘，保留生育選項。殊不知除「生理時鐘」還有「法定時鐘」，從雪卵那一刻起必須在10年內結婚生子，《生殖科技及胚胎研究實務守則》規定合法夫婦才可接受輔助生殖技術治療，否則卵子將被銷毁。不少女性儘管最終結了婚，但在已經年長、更難以自然成孕的時候卻偏偏用不上。

她指，現時的10 年限期條文自2002 年從未更新。英國皇家婦產科學院的研究證實，醫學上並無「卵子保質期」的說法。她又指，《守則》另一個不合理性之處，一般卵子最長儲存期是10年，但因接受醫學治療而可能導致喪失生育能力的癌症或其他病人，卻可儲存卵子至55 歲。證明本港冷凍技術一早成熟，可廣泛應用於一般人。

不少懷孕媽媽會出現孕吐，不僅完全吃不下食物，連只喝一口水也會吐出來。

人口政策要長時間規劃 促及早改革

高靜芝指，人口政策需長時間規劃方可見效，有必要及早改革。英國以往也有10年的限期，但近年已把卵子儲存期延長至55 年，令女性乃至家庭均享有極大生育靈活度。

她又指，本港現時並不允許女性到了一定年紀還未找到結婚對象，可透過體外人工受孕（IVF）結合捐贈者的精子，實現生養「與自己有血緣關係的小孩」願望。但在很多東南亞國家，輔助生育已發展成為一個產業，有研究就預測到2028年，亞太地區市場會達到135億美元的規模。

她認為，本港醫療系統質素享譽世界，何必白白讓肥水流外人田？政府可積極考慮發展生育治療服務，在紓緩本地出生率問題的同時，也把握內地這個龐大的生育市場，拓展商機。但首要是將政策和措施上的限制盡快移除。

不少夫婦面對生育問題，輔助生育中心可提供評估及治療等服務。（資料圖片）

延長雪卵期 不涉政府開支

不過，她承認談生育產業可能有些遙遠，但延長凍卵儲存期則簡單得多。於政府而言，措施並不涉及任何支出，市民亦可按個人情况衡量需要儲存多久。生育是女性個人或者夫婦的決定；政府應該做的是盡可能幫助有心想生育的人，當中包括已婚想生但生不了、想生但經濟有困難者，也包括想保存生育選項的未婚女性。

最後，她指解決低生育率，屬燃眉之急。政府應以務實、開放態度，在協助有意接受輔助生育的人與醫療安全之間取得平衡。消除卵子儲存期限制，既是為有心有力生育的女性出一分力，也能夠為提升香港生育率邁出堅實一步。