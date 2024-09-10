香港要改革｜姚志勝：新質生產力要「做起來」　而非說得多做得少

三中全會結束後，港澳辦主任夏寶龍促香港通過改革實現更好發展。全國政協常委姚志勝今天（10日）撰文提到，香港發展新質生產力要避免「表面熱熱鬧鬧走過場，實際乏善可陳少成果」的局面，中央希望香港「做起來」，「並非是指什麼都沒做，而是說得多、做得少，尤其是還未形成發展新質生產力所需要的、一種全面行動起來的社會氛圍和態勢」，建議香港要營造全面「做起來」的社會態勢。



全國政協常委姚志勝今天（10日）撰文提到，香港發展新質生產力要避免「表面熱熱鬧鬧走過場，實際乏善可陳少成果」的局面，就必須要「做起來」。（姚志勝提供圖片）

姚志勝在報章撰文，重提夏寶龍「通過改革實現更好發展」的一句話，他說夏寶龍不僅提出了改革要求，而且表明改革目的是為了更好發展，體現了習主席「始終聚焦發展這個第一要務」的要求。而早前中聯辦主任鄭雁雄在論壇上引用夏寶龍這句話，也啟示大家：香港要實現更好發展，必須發展新質生產力，因為在新時代，只有新質生產力才能為香港高質量發展提供巨大新動能，塑造可持續的新優勢。

姚志勝說香港發展新質生產力卻是知易行難，實際情况不如人意。

姚志勝說香港發展新質生產力卻是知易行難，實際情况不如人意。「high tech揩嘢，low tech撈嘢」，是過去多年香港社會流行的一個說法，意思是指：做高科技產品投資大、風險高，很易虧本，所以稱為「揩嘢」；搞低科技產品投入少、風險低，容易賺錢，「有得撈」，故稱為「撈嘢」。姚志勝認為這正是之前數碼港變成地產項目的重要原因，也是香港發展創新科技的一種思想阻力。

香港發展新質生產力，要避免「表面熱熱鬧鬧走過場，實際乏善可陳少成果」的局面，就必須「做起來」。 全國政協常委姚志勝

9月2日，「2024科技+新質生產力高峰論壇」在中環舉行，出席的包括中聯辦主任鄭雁雄。（廖雁雄攝）

鄭雁雄提出「發展新質生產力，關鍵是做起來」，姚志勝認為不僅有強烈的針對性，而且顯示出一種震撼性，在社會引起共鳴，得到不少輿論應和。坐而論道固然重要，起而行之更重要。這也是鄭雁雄有關香港貫徹落實三中全會精神談話所強調的要求：要以紮紮實實的工作，把事情一件件做起來。

強調發展新質生產力要「做起來」，並非是指什麼都沒做，而是說得多、做得少，尤其是還未形成發展新質生產力所需要的、一種全面行動起來的社會氛圍和態勢。 全國政協常委姚志勝

香港應如何全面「做起來」？姚志勝認為一方面要加大力度引進「外力」，科技創新是新質生產力中起決定性作用的核心要素。科技創新不能一蹴而就，既需投資，也要時間。香港不能事事靠自己創新，更不能等，而需採取「拿來主義」，充分發揮高度開放的優勢，推出更多具吸引力的優惠政策措施，加強「搶創新企業」、「搶創新人才」，引入更多海內外前沿先進科創企業落戶香港，移植具潛力的新興和未來產業在港發展，力爭在某些科技產業領域實現跨越式發展。

姚志勝認為工業是新質生產力的重要依託，人工智能、第三代互聯網、生物製藥、新能源科技、衛星科技等新興和未來產業，是香港新型工業化的重要領域。（廖雁雄攝）

另一方面，要練好「內功」。姚志勝認為工業是新質生產力的重要依託，人工智能、第三代互聯網、生物製藥、新能源科技、衛星科技等新興和未來產業，是香港新型工業化的重要領域。政府需將上述四方面工作進一步聚焦推進新型工業化，以帶動新質生產力發展，特別是要利用香港身處大灣區世界級製造業中心的有利位置，在連接港深的北部都會區建立「香港優勢工業高地」，攜手深圳和大灣區內地城市，加快建設國際創科中心，走好香港特色的新質生產力發展之路。