岑浩輝選澳門特首｜晤六綜合旅遊休閒企業　冀博彩業有序發展

澳門第六任特首選舉提名期今日（12日）結束，終審法院前院長岑浩輝選舉代理人今日）向選管會再提交多3名選委提名表。至此，岑浩輝獲386名選委提名，佔400名選委96.5%。另一方面，岑繼續會見各界聽意見，今日會見澳門六大綜合旅遊休閒企業負責人，他肯定六大綜合旅遊休閒企業對澳門經濟發展的貢獻，希望博彩業依法保持健康有序及可持續發展，促進澳門經濟適度多元。



岑浩輝在上月宣布參選記者會上曾指澳門過去博彩業、旅遊業急促發展，有時候有野蠻擴張，擠佔社會資源，甚至影響年輕人就業發展，一業獨大不利於澳門長遠發展。



岑浩輝今日（12日）會見澳門六大綜合旅遊休聞企業負責人（岑浩輝競選辦圖片）

出席會面的包括:美高梅中國控股有限公司董事長及執行董事何超瓊、總裁及執行董事馮小峰，金沙中國有限公司行政副主席王英偉、行政總裁鄭君諾，新濠博亞娛樂有限公司主席兼行政總裁何猷龍，銀河娛樂場股份有限公司副主席呂耀東，永利渡假村(澳門)股份有限公司總裁兼常務董事陳志玲，澳娛綜合度假股份有限公司常務董事何超鳳等 12 人。

岑浩輝聽取了他們有關澳門建設世界旅遊休閒中心的發展概況和有關建議，也肯定了六大綜合旅遊休閒企業對澳門經濟發展的貢獻，希望博彩業依法保持健康有序及可持續發展，促進澳門經濟適度多元。

選舉代理人李煥江今日（12）到選舉事務櫃檯再提交候選人提名表（岑浩輝競選辦公室圖片）

另外，岑浩輝的選舉代理人李煥江今日到選舉事務櫃檯再提交候選人提名表，新增 3 名選委提名。到目前為止，岑浩輝共獲得386名選委的提名支持，佔400名選委的96.5%。待選管會確認提名後，岑勢必成為唯一候選人，而選委們仍須在10月13日的選舉日進行投票。

9月10日，岑浩輝向選管會提交提名表，報名參選澳門特首。他稱，截至昨晚 (9日) 共獲得383名選舉委員提名，佔選委總人數約96%。（澳廣視相片）

岑浩輝星期二（10日）向選管會提交提名表，他當日稱，截至9日晚上共獲得383名選舉委員提名，佔選委總人數約96%，會繼續爭取其餘10多名選委的支持。