岑浩輝選澳門特首｜獲383名選委提名參選　佔比約96%高於賀一誠

澳門行政長官選舉提名期周四（12日）結束，澳門終審法院前院長岑浩輝今天（10日）報名參選特首，他獲得383名選舉委員提名，佔選委總人數約96%。



回顧上屆行政長官選舉，賀一誠獲379名選委提名參選特首，佔全數400人選委的92%。2014年崔世安爭取連任特首時，獲331名選委提名參選，佔選委總人數逾82%。



9月10日，岑浩輝向選管會提交提名表，報名參選澳門特首。他稱，截至昨晚 (9日) 共獲得383名選舉委員提名，佔選委總人數約96%。（澳廣視相片）

澳門行政長官選舉將於10月13日舉行。按澳門特區《行政長官選舉法》規定，參選人須獲得行政長官選委會至少66人聯合簽署作出提名。

負責選出澳門行政長官的選舉委員會有四大界別，共400名選委，第一界別包括工商、金融界；第二界別包括文化界、教育界、專業界以及體育界；第三界別包括勞工界、社會服務界以及宗教界；第四界別包括立法會議員、澳門地區全國人大代表、澳門地區全國政協委員以及市政機構成員。