岑浩輝選澳門特首｜有協會冀關注公務員、長者住屋需求

澳門第六屆特首選舉候選人岑浩輝今日（10日）會見多個協會的代表，其中，澳門退休、退役及領取撫金人士協會表示，關注公務員及長者住屋需求。



岑浩輝會見澳門退休、退役及領取撫金人士協會代表。（岑浩輝競選辦相片）

岑浩輝會見澳門退休、退役及領取撫金人士協會方永強會長、馬慈國理事長等一行7人，深入交流長者政策、退休人士福利等事宜。

協會代表表示，希望提升長者生活質素和福利，建議完善養老保障，關注公務員及長者住屋需求，以及在澳葡籍人士及土生葡人社群的權益。

岑浩輝會見澳門高等教育發展促進會會長莫啓明、理事長龐川、監事長邱庭彪等，與會代表就推動整體澳門高等教育長遠持續發展、如何打造國際高端人才集聚高地等提了多項意見。（岑浩輝競選辦相片）

澳門高教發展促進會：建議落實高校在橫琴建校辦學

岑浩輝亦會見澳門高等教育發展促進會會長莫啓明、理事長龐川、監事長邱庭彪等，與會代表就推動整體澳門高等教育長遠持續發展、如何打造國際高端人才集聚高地等提了多項意見。

具體意見包括：落實部署和深化高校在橫琴深合區建校辦學的策略；提議發揮科研平台吸引各地高端人才的作用；冀重視解決科技成果轉發產業的難點；及合理配置「官產學研用」角色、完善教育體系、推動創新發展增強教育競爭力等方面。

岑浩輝亦與澳門舞蹈家協會梁劍丹主席、陳亭理事長等會面，就澳門文化藝術及藝術教育發展進行交流。（岑浩輝競選辦相片）

岑浩輝亦與澳門舞蹈家協會梁劍丹主席、陳亭理事長等會面，就澳門文化藝術及藝術教育發展進行交流。會上，澳門舞蹈家協會介紹了澳門與内地舞蹈藝術交流的概況，當中包括文化藝術及藝術教育等發展現況，並表達意見及建議。