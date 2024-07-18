施政報告2024｜李浩然倡分三年減烈酒稅　用中國白酒說好中國故事

新一份施政報告10月發表，行政長官李家超連日來會見各政團議員。其中，選委界議員李浩然昨天（17日）向李家超提交60項施政報告建議，當中提出分三年漸進式寬減烈酒稅，相信可以釋放烈酒行業利潤，令酒商增加投資，預計減稅可降低烈酒價格，刺激本地消費需求，帶動飲食、批發及零售、旅遊、進出口、酒店、中小企業發展。



李浩然認為，寬減烈酒稅較短期的「夜繽紛」活動，更能提振經濟。（李浩然提供）

倡「三三四」漸進式寬減酒稅 冀香港成為中國白酒貿易中心

李浩然認為，寬減烈酒稅較短期的「夜繽紛」活動，更能提振經濟。他解釋，2008年取消葡萄酒稅後，葡萄酒5年間銷量增加54% ，可見其經濟效益。雖酒稅為政府穩定收入之一，但烈酒常見於酒吧、餐廳等夜經濟活動，料寬減烈酒稅可刺激整體經濟活動，有利長遠發展。他建議採用「三三四」模式漸進式寬減，即第一年先寬減 30%、第二年再寬減 30%、第三年檢討後再決定會否寬減餘下的40%。

李亦認為香港可成為讓中國白酒走向國際的橋頭堡，內地人才來港數目增多，對中國白酒的需求越趨旺盛。 香港作為內地最大白酒出口地，應把握機遇成為「中國白酒國際貿易中心」，用「中國白酒說好中國故事」，拓展白酒的海外市場。

民建聯立法會議員7月16日與李家超會面時，亦有建議取消烈酒稅。

7月17日，李浩然向李家超遞交60條施政報告建議。（李浩然提供）

設立「走出去」平台支持中資企業

經濟發展方面，李浩然認為西方跨國企業在港設立總部數量下降，同時中資企業則上升，認為政府應進一步支持中資企業，設立「走出去」平台，如設獨立稅務辦理窗口，及在北部都會區設中資企業中心。

李浩然建議政府為公眾地方表演活動拆牆鬆綁，研究在公園或市區內熱門地點劃定表演區。（資料圖片/盧翊銘攝）

研究公園或市區熱門地點劃表演區

文化旅遊政策方面，李浩然支持公眾地方表演活動，建議政府為公眾地方表演活動拆牆鬆綁，研究在公園或市區內熱門地點劃定表演區，以先到先得形式讓不同表演團體、個體戶演出，提供較大的自由度展現本地文化。