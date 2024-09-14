政壇諸事町｜張國鈞：演技大爆發獲加戲份　棄當官「轉跑道」？

今早（14日）一宗「案件聆訊」中，律政司副司長張國鈞現身當控方「證人」，但其身份竟變作海關關員「方中原」，張更稱早前又演過「張官」，今次嘗試新角色，更稱今次因自己「演技大爆發」，臨場獲加了不少戲份。難道他已棄官從影？



張國鈞（右）化身海關關員「方中原」參與模擬聆訊（張國鈞Fb）

原來，他今日在前北九龍裁判法院，出席法治教育領袖培訓計劃的第二階段進階課程的模擬法庭審訊活動。一批包括青少年制服團體的領袖、地區青年公民教育/社區建設委員會的成員，及中學老師在月初參加由律政司、善導會及香港大律師公會代表為學員舉行講座及基礎技能培訓，加深了解基本刑事案件審訊流程，及學習基本訟辯技巧後，今日終可在模擬法庭審訊活動上場大顯身手！

善導會「模擬法庭·公義教育計劃」顧問、多次獲委任為暫委區域法官的陳永豪大律師粉墨登場，飾演法官。張國鈞繼早前於「律政i-Day」扮演「張官」後，今次扮演身為海關關員的控方證人「方中原」，參與一宗販運危險藥物案的法庭審訊。

法治教育領袖培訓計劃第二階段進階課程的模擬法庭審訊（張國鈞FB）

法治教育領袖培訓計劃第二階段進階課程的模擬法庭審訊（張國鈞FB）

法治教育領袖培訓計劃第二階段進階課程的模擬法庭審訊（張國鈞FB）

他指，學員們分別扮演不同法庭主要角色，包括控辯律師、陪審團、證人和被告人等等。他形容學員經過理論培訓後，庭上表現自信，細心留意到不少細節，盤問得很仔細，使他這名證人「演技大爆發」，臨場加了不少戲。

他相信這次的實戰經驗有助進一步鞏固學員學會的理論和技巧，幫助大家將來在不同崗位上發揮好法治領袖的角色。