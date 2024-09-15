中秋節｜林定國探訪過渡屋長者　指本港面對挑戰　關鍵要凝聚人心

撰文：李宇婷
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中秋節將至，律政司司長林定國今日（15日）在社交平台發文，指香港正面對不同挑戰，要團結一致面對，首要關鍵是「凝聚人心」，而當中要訣是要做到真正的互相關心，他引用「勿以善小而不為」說，相信只要每一次都是全心全意，拿出心來做，對方會感受得到被關心受尊重。他希望未來的日子，律政司同事可以繼續身體力行，在工作以外，可能範圍內，多參與或者籌辦類似的義工活動，而他也會以身作則，一起同行。

林定國昨（14日）早上與30位律政司同事，以及十多位博愛大小義工，齊集元朗錦上路江夏圍村。(林定國FB)

中秋節將至，林定國昨（14日）早上與30位律政司同事，以及十多位博愛大小義工，齊集元朗錦上路江夏圍村，透過燈籠製作及家訪住在村裡過渡性房屋的長者，與他們共賀中秋及國慶，林定國在社交平台FACEBOOK上說，律政司義工團隊非常醒神，穿上全新的DOJ (Department of Justice) T裇，上下一心，希望透過活動讓江夏圍村的老友記有個愉快的周末上午。

互相關心是凝聚人心的首要關鍵

林定國指，香港正面對不同挑戰，特區政府正努力籌謀與大家攜手克服挑戰，要成功，就要團結一致，增加對未來的信心，創造希望，傳播正能量，首要關鍵是「凝聚人心」，而當中要訣是要做到真正的互相關心，他解釋說真正互相關心意思是，大家即使素不相識，背景、年齡，工作等都不盡相同，對於社會上發生的議題，可能也有不同的想法；然而，社會各界都明白是同坐一條船，是生活在同一屋簷下，心裡總是希望大家各自今天會比昨天好，明天又會比今天好，休戚與共。

他理解市民工作忙碌，未必能抽出很多時間經常參與社區活動，但不要緊，他引用「勿以善小而不為」說相信，只要每一次都是全心全意，拿出心來做，對方會感受得到被關心受尊重。

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