律政司舉辦三中全會精神座談會　林定國解讀「釘釘子精神」

律政司今日（4日）在政府總部舉辦了一場「學習三中全會精神座談會」，邀請了前人大常委范徐麗泰分享，有逾420名律師出席。



范徐麗泰在會上介紹三中全會的歷史，並解讀二十屆三中全會《決定》的三個板塊、進一步全面深化改革必須貫徹好六條原則、堅持系統觀念當中的五對關係，以及一些特定領域的改革，例如經濟民生、教育科技人才體制機制，以及黨的領導和黨的建設制度等內容。

林定國說，《決定》的六大原則之一，是「堅持以人民為中心，尊重人民主體地位和首創精神，人民有所呼、改革有所應，做到改革為人民、改革靠人民、改革成果由人民共享」的目標及願景。

指「釘釘子精神」是方法論

至於改革如何落實，林定國引述《決定》第60段指，必須抓好「釘釘子精神」，「求真務實抓落實、敢作善為抓落實，堅持上下協同、條塊結合，科學制定改革任務書、時間表、優先序，明確各項改革實施主體和責任，把重大改革落實納入監督檢查和巡視巡查內容，以實績實效和人民滿意度檢驗改革。」林定國解釋，「釘釘子精神」是方法論（Methodology），要有優先次序（Priority）和時間表（Timetable），還要有評估機制（Evaluation Mechanism）。

林定國續指，「釘釘子精神」早於2006年《浙江日報》專欄《之江新語》之中一篇名為《抓落實與敲釘子》短文出現，而《之江新語》其實是時為浙江省委書記習近平的專欄，文中說︰ 「抓落實就好比在牆上敲釘子：釘不到點，釘子要打歪；釘到了點上，只釘一兩下，釘子會掉下來；釘過三四下，過不夠釘子仍然會鬆動；只有連釘七八下，這顆釘子才能牢固。」林定國亦指，國家主席習近平說過，「一分部署、九分落實，空談誤國、實幹興邦。」

落實政策要精準到位、步步為營

對此，林定國解讀是落實政策要精準到位、循序漸進、步步為營、有恆心、有耐性，要貫徹到底。他認為很值得香港人包括制定和落實政策的人員銘記於心，既是他對自己的要求，也是對同事的期望。