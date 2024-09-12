林定國冀律師扮演四大角色　提升香港國際爭議解決服務中心地位

律政司司長林定國今早（12日）出席 21st ALB Hong Kong In-House Legal Summit 2024，與逾600位法律及合規專業高層分享香港法律界最新和重要發展，他再次分享期盼企業律師扮演「PPRT」四大角色，即推廣者、守護者、改革者及傳授者，以提升香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位。



林定國今早出席21st ALB Hong Kong In-House Legal Summit 2024（林定國FB）

林定國指，內地與香港已簽署9項司法協助安排，讓香港的普通法與內地法律體系接軌，使香港能夠在連接中國與全球方面發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的關鍵作用，並為涉及內地的投資和商業機會提供高質量的法律服務。9項安排之中，3項於仲裁相關，包括2019年簽署的《關於內地與香港特別行政區法院就仲裁程序相互協助保全的安排》，另外2項安排允許在香港作出的仲裁裁決在內地獲得認可和執行，反之亦然。保全安排下，香港成為首個也是唯一一個普通法司法管轄區，在香港作為仲裁地的情況下，由指定仲裁機構管理的仲裁程序的當事人，可以向內地法院申請包括財產保全、證據保全及行為保全等臨時措施；其中最受歡迎的是財產保全。截至2024年8月，共有132宗向內地法院申請財產保全的案件，成功保全的財產總額約為人民幣185億元。

他又指，上周四（9月5日）最高人民法院公布6宗支持香港仲裁典型案例。這些案件中，相關內地法院同意維持涉港仲裁協議效力、協助香港仲裁的保全案件，並認可和執行香港仲裁裁決。內地法院這些具有里程碑意義的裁決，以致最高法收集和公布案件的努力，都顯示對香港仲裁發展的支持。

21st ALB Hong Kong In-House Legal Summit 2024今日（12日）在本港舉行（林定國Fb）

內地與香港法院之間關於民商事訴訟中司法相互文書送達的安排已實行超過25年。2023年，申請數量接近3000宗，比2022年增長34%，惟成功率僅約50%。律政司和司法機構正與最高法磋商，提供更多送達文書優化安排，提升成功率，會盡快公布好消息。

林定國冀律師能扮演推廣者、守護者、改革者及傳授者的四大角色（林定國FB）

要香港的法律及爭議解決服務最能發揮作用，是大家願意並能夠選擇香港法律作為適用法律，並選擇香港作為解決爭議的地點。根據內地法律，一般來說，由於香港企業不屬「國外」企業，因此香港企業未能在合同中，選擇香港法律作為適用法律，或選擇香港作為仲裁地。但深圳的前海及內地自貿區的特定地區有試點措施，推行「港資港法港仲裁」。本港正積極尋求將這些措施擴展到大灣區更多內地城市，同樣相信即將迎來好消息。