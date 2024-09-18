葉劉全套中秋福利圖　網民：寶物沉底一張靚過一張｜政壇諸事町

行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀釋出多張中秋福利圖，獲讚「靚過港姐」。今日追月上載第四張福也是最後一幅，身著旗袍的葉劉提燈淺笑，配文籲網民賞月，「假如晚上天色良好，會是細賞皓月當空美景的最佳時機」。有網民嘆服：「果然係寶物沉歸底，啲相一張靚過一張。」



葉劉今早（18日）上載的2024中秋系列第四張賀圖。（葉劉淑儀Facebook）

葉劉預告共有四幅照片賀中秋，今日追月早上（18日）上載系列第四張也是最後一張賀圖，充斥花朵元素：她身著粉紫桃花刺繡的無袖高領魚尾款旗袍，背景是素雅白色桃花，手提印花燈籠。是張賀圖主題為「追月‧花好月圓 中秋喜樂」，葉劉配文籲網民留意「超級月亮」，盡顯愜意：「假如晚上天色良好，會是細賞皓月當空美景的最佳時機。」

葉劉昨日（17日）上載的第三張中秋賀圖，總共獲近1200個讚，在目前四張福利圖中最高。（葉劉淑儀Facebook）

至於昨日（17日）上載的第三張中秋賀圖，總共獲近1200個讚，為目前四張福利圖中最高，有網民閱覽所有福利圖後表示嘆道：「果然係寶物沉歸底，啲相一張靚過一張。」亦有網民大讚葉劉「靚過港姐」、「比中秋的月更明亮」。

過去幾年，葉劉都會拍攝中秋寫真美照，並上載社交平台。

▼2023年 葉劉淑儀中秋賀圖▼



▼2022年 葉劉淑儀中秋賀圖▼



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▼2021年 葉劉淑儀中秋賀圖▼

