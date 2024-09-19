李家超啟程赴京出席「京港洽談會」　貿發局及多個商會高層隨團

行政長官李家超今早（19日）率團啟程到北京，準備出席明天及後天在北京舉行的第27屆「北京·香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」開幕式暨主題推介活動。據悉，代表團的商界成員包括貿易發展局主席林建岳和總裁方舜文、中總會長蔡冠深、廠商會永達名譽會長楊孫西及副會長梁兆賢等。



李家超今早（19日）啟程到北京，出席明天及後天舉行的第27屆「北京·香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」（李字婷攝）

政府官員成員還包括財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東教授和行政長官辦公室主任葉文娟等。代表團分乘兩航班，陳茂波及商界人士乘坐早一班航機赴京。

在北京期間，李家超亦會出席國家工業和信息化部與特區政府有關新型工業化的合作協議簽署儀式。

今年的京港洽談會以「優勢互補、共創繁榮」為主題，將舉行15場專題推介活動和其他配套活動，更首次增設「投資香港」主題推介活動，圍繞香港獨特優勢、營商環境、服務京港兩地企業合作措施等方面進行主旨演講和推介。

9月17日，行政長官李家超出席行政會議前期望京港洽談會可促進兩地企業合作。（盧翊銘攝）

李家超在星期二行政會議開會前表示，特區政府會全力推廣香港優勢，推動京港合作，吸引更多內地企業利用香港走向國際市場，以及促進兩地企業的交流合作，為京港雙方經濟注入更大動能。

李家超（左）今率團訪京，或獲安排與夏寶龍見面。（資料圖片/港澳辦）

或獲安排見夏寶龍

有消息則指，李家超在京期間或可能獲安排與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍見面。由於李家超下月十六日會發布任內第三份施政報告，難免成為各界關注焦點，未知夏主任會否在會面中再觸及「香港要改革」的議題。