周四率高規格代表團赴京出席洽談會　李家超：為經濟注入更大動能

行政長官李家超在今日（17日）行政會議復會後首次會議前宣布，他周四會率領香港高層代表團到北京出席周五及周六舉行第27屆北京·香港經濟合作研討洽談會。他指洽談會為兩地經濟注入更大動能，政府會全力推廣香港優勢，聚焦3個香港極具優勢的產業，分別是金融、科技創新和商貿物流。



《香港01》上周已引述消息指，李家超將率領逾百人代表團本周赴京出席京港經濟合作研討洽談會。據悉代表團將獲高規格接待，有機會獲安排與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍見面。



李家超本周四率領代表團到北京出席京港經濟合作研討洽談會（盧翊銘攝）

李家超今日公布，星期四前往北京，出席27屆北京·香港經濟合作研討洽談會，同行官員包括包括財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正字、運輸及物流局局長林世雄和創科科技及工業局局長孫東，貿易發展局及本地商界知名人士。

他指，本屆洽談會主題是「優勢互補，共創繁榮」，同時首度舉辦「投資香港」推介大會，政府會全力推廣香港優勢，聚焦3個香港極具優勢的產業，分別是金融、科技創新和商貿物流。

李家超指京港經濟合作洽談會為兩地經濟注入動力（盧翊銘攝）

而北京市及香港貿易發展局早前公布洽談會詳情時透露今次洽談會將探討京港在科技創新、服務業開放、數位經濟、國際消費中心城市建設，及共建「一帶一路」等範疇的合作機遇。香港經貿代表團有超過100位代表出席，除政府官員和貿發局代表，還包括香港工業總會等代表，及香港工商界知名人士及企業代表等。

李家超強調，回歸以來，洽談會由京港兩地輪流主辦，為京港雙方經濟注入更大動能，去年洽談會兩地簽訂合作專案達三十四項。他又表示訪京期間會出席新型工業化協議簽署儀式。他期望可推動京港合作，吸引更多內地企業利用香港走向國際市場，促進兩地企業交流合作，為京港經濟注入更大動能。

李家超（左）將率團訪京，或獲安排與夏寶龍見面。（資料圖片/港澳辦）

李家超訪京期間 有機會與夏寶龍見面

《香港01》上周已引述消息指，李家超將率領逾百人代表團本周赴京出席京港經濟合作研討洽談會。據悉代表團將獲高規格接待，有機會獲安排與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍見面。

今次代表團性質雖以經貿合作為主，但時間剛好碰著特首即將發表任內第三份施政報告。如代表團獲夏寶龍接見，難免成為各界關注焦點，未知夏主任會否再觸及「香港要改革」的議題。