01消息｜特首下周率團赴京　或晤夏寶龍

第27屆北京·香港經濟合作研討洽談會將於9月20日至21日於北京舉行。消息指，特首李家超將率領逾百人代表團赴京出席洽談會，據悉代表團將獲高規格接待，有機會獲安排與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍見面。



今次代表團性質雖以經貿合作為主，但時間剛好碰著特首即將發表任內第三份施政報告。如代表團獲夏寶龍接見，難免成為各界關注焦點，未知夏主任會否再觸及「香港要改革」的議題。



李家超（左）下周率團訪京，或獲安排與夏寶龍見面。（資料圖片/港澳辦）

逾百人香港代表團 成員包括政府高層及工商界名人

北京市政府新聞辦昨日（10日）公布，第27屆北京·香港經濟合作研討洽談會將於9月20日至21日於北京舉行，本屆京港洽談會主題是「優勢互補，共創繁榮」，探討京港在科技創新、服務業開放、數位經濟、國際消費中心城市建設，及共建「一帶一路」等範疇的合作機遇。香港貿易發展局華北、東北首席代表陳嘉賢表示，今年是時隔6年，香港經貿代表團再次到北京出席京港洽談會。香港經貿代表團有超過100位代表出席，包括香港特區政府領導、香港貿易發展局、香港工業總會等代表，及香港工商界知名人士及企業代表等。

今次洽談會同時舉辦「投資香港」推介大會，三場專題推介會活動將分別由香港特別行政區政府財經事務及庫務局、創新科技及工業局、商務及經濟發展局、運輸及物流局，及香港貿易發展局與北京相關部門共同舉辦。

第二十六屆北京．香港經濟合作研討洽談會去年在本港舉行，李家超出席開幕式致辭。（政府新聞處）

第二十六屆北京．香港經濟合作研討洽談會去年在本港舉行，李家超出席開幕式致辭。（政府新聞處）

代表團或獲安排晤夏寶龍

《香港01》獲悉，香港代表團由特首李家超親自率領，代表團訪京期間，有機會與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍會面。「京港經濟合作研討洽談會」一貫由京港兩地輪流舉辦，去年便在本港舉行，李家超在開幕式上致辭。翻查資料，過去洽談會主要安排在11、12月舉行，今年則提早至9月舉行。

適值李家超下月將發表其任內第三份施政報告，如今次在施政報告公布前夕見夏寶龍，難免受到各界關注。

7月23日，夏寶龍會見陳茂波。（港澳辦）

三中全會後 夏寶龍提出香港要把握機遇、銳意改革，主動作為

自中共三中全會七月閉幕後，夏寶龍和港澳辦也先後談及改革的問題。首先，夏寶龍在三中全會結束後即會見訪京的財政司司長陳茂波及特區政府財金系統負負責人，夏寶龍當時明確提出，香港面對內外環境劇變，要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。香港財經系統要以扎實的工作貫徹三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」。夏寶龍當時又希望，香港特區政府和社會各界深入了解三中全會精神，把握機遇、銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。

中央港澳辦理論學習中心組八月底舉行集體學習，強調必須以釘釘子精神抓好改革任務落實（網上圖片）

港澳辦：須以釘釘子精神抓好改革任務落實

中央港澳辦理論學習中心組八月底舉行集體學習，學習貫徹總書記習近平在三中全會上的重要講話和全會精神。中央港澳辦主任夏寶龍主持會議並講話。會議強調，必須以釘釘子精神抓好改革任務落實，深化改革的戰略部署，聚焦發揮港澳所長、服務國家所需；要大力弘揚改革開放精神，主動擔當作爲、扛起職責使命，研究提出推進改革任務落實的具體舉措，明確任務書、時間表和優先序，切實把學習成果轉化爲港澳工作實效。會議又指，香港、澳門要順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變，在變局中開新局。

全國港澳研究會顧問劉兆佳解讀指，夏寶龍對陳茂波的談話是要求特區政府呼應三中全會的精神，拿出勇氣、膽識和創新精神推動制度性的改革。港澳辦的學習會後公布，是指中央港澳辦將通過研究提出改革任務，並對特區政府作出建議和指示，同時特區政府和本港社會也要認真研究及提出政策改革。中央希望中央對特區政府和社會各界的期許，能夠體現在新一份施政報告中的一些具體政策和措施上，以表明香港對三中全會的積極回應和對其精神的深刻掌握。