Coldplay香港｜啟德體育園開騷下月售票　楊永杰拋幾招吸引過夜客

英國樂隊Coldplay明年4月初在啟德體育園舉辦3場演唱會，A4聯盟立法會議員楊永杰歡迎Coldplay來港開騷，認為政府要把握機會，與業界研究推出酒店、機票、餐飲及景點門票等套票優惠，吸引旅客留港過夜帶動消費，提高本地的經濟效益；同時與各界營造Coldplay主題氣份，例如商場佈置、食肆播放Coldplay專輯，讓樂迷感受到香港的熱情，享受演唱會之旅。



Coldplay明年殺入啟德體育園開騷。（IG圖片）

Coldplay明年4月啟德體育園開騷

Coldplay今天（19日）宣布2025年1月會先到杜拜及印度孟買開騷，然後4月9、11及12日就會在啟德體育園舉行3場演唱會，之後會再到韓國繼續巡演。

楊永杰認為Coldplay到啟德體育園開騷是一個好的開始，「如果演唱會做得好的話，是可以起到示範作用，為其他國際知名歌手或樂團選擇香港作為巡迴演唱會的地點打了一支強心針，做好香港的演唱會經濟」。他續指，Coldplay知名度媲美Taylor Swift，相信會吸引大批亞州歌迷來港欣賞偶像演出。

楊永杰促請政府要把握Coldplay來港舉辦演唱會的機會，與業界研究推出酒店、機票、餐飲及景點門票等套票優惠，吸引旅客留港過夜帶動消費，提高本地的經濟效益。（資料圖片/梁鵬威攝）

楊永杰促政府與業界研推套票吸引過夜客

楊永杰促請政府要把握Coldplay來港舉辦演唱會的機會，與業界研究推出酒店、機票、餐飲及景點門票等套票優惠，吸引旅客留港過夜帶動消費，提高本地的經濟效益；同時與各界營造Coldplay主題氣份，例如在商場佈置相關藝術裝置、食肆播放Coldplay專輯，舉辦與Coldplay相關的工作坊，甚至以Coldplay為無人機表演的主題，讓Coldplay及其歌迷感受到香港的熱情，更好地享受演唱會之旅。

英國樂隊Coldplay。（資料圖片）

楊永杰認為，政府與體育園營運商須在明年首季做好試場的準備，包括交通應變、購票系統、購物及餐飲配套等，尤其是考慮演唱會結束後安排付費旅遊巴接送觀眾來往鑽石山站及紅磡站，利用港鐵觀塘綫、東鐵綫及過海巴士分流，迅速疏導觀眾離場，令歌迷「盡興而來、盡興而歸」。

Coldplay殺入啟德體育園連開3場演唱會。（IG圖片）

Coldplay演唱會詳情如下：

日期：2025年4月9,11,12日

地點：啟德體育園

票價：待公布

門票開售日期：

藝人優先訂票：2024年10月7日

Klook獨家演唱會套票：2024年10月8日

Live Nation 會員優先訂票：2024年10月9日

公開發售：2024年10月10日