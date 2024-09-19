Coldplay香港｜明年4月啟德體育園開騷　李梓敬籲推產品吸引Fans

英國天團Coldplay今日（19日）宣布2025年亞洲巡迴演唱會細節，落實明年4月在啟德體育園連開三場演唱會，料成首隊在啟德體育園舉辦大型戶外演唱會的樂隊。身兼旅遊業策略委員會成員的立法會議員李梓敬建議旅行社業界、餐飲業界推出產品，吸引Coldplay fans 在香港盡情旅遊享受美食，甚至前往大灣區旅遊，讓香港做好國家給予的定位「中外文化交流中心」及「國際航空樞紐」的角色。



Coldplay明年殺入啟德體育園開騷。（IG圖片）

立法會議員李梓敬。（歐嘉樂攝）

Coldplay在Instagram宣布亞洲巡回演唱會的細節，2025年1月會先到杜拜及印度孟買，然後4月9、11及12日就會在啟德體育園舉行3場演唱會，之後會再到韓國繼續巡演。身兼旅遊業策略委員會成員的立法會議員李梓敬表示歡迎，而今次表演會推出套票「演唱會門票+酒店」，促進訪港旅客觀賞Coldplay音樂會及旅遊香港。

李梓敬建議旅行社業界、餐飲業界推出產品，吸引Coldplay fans 在香港盡情旅遊享受美食，甚至前往大灣區旅遊，讓香港做好國家給予的定位「中外文化交流中心」及「國際航空樞紐」的角色。

李梓敬認為，Coldplay選擇香港作為巡迴演唱會，東北亞地區的其中一站，正好反映香港作為國際都市及有內地極龐大的市場，只要香港繼續做好旅遊業服務及產品提升，對鞏固港經濟發展及說好香港故事，定必大有可為。

Coldplay演唱會詳情如下：

日期：2025年4月9,11,12日

地點：啟德體育園

票價：待公布

門票開售日期：

藝人優先訂票：2024年10月7日

Klook獨家演唱會套票：2024年10月8日

Live Nation 會員優先訂票：2024年10月9日

公開發售：2024年10月10日