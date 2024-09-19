Coldplay香港演唱會2025｜啟德體育園騷10.8優先訂 附購票連結
Coldplay香港演唱會2025｜Coldplay來港開演唱會！英國超人氣搖滾樂團Coldplay將在明年4月於啟德體育園開騷，更是啟德體育園主場館開幕後舉辦的第一場演唱會！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合Coldplay演唱會詳情，並將會持續更新最新資訊！即看內文！
Coldplay相隔16年再度來港 明年4月啟德體育園開騷
英國超人氣搖滾樂團Coldplay（酷玩樂團）在今天（19日）的早上11時在Instagram宣布2025年亞洲巡迴演唱會詳情，並宣布繼2009年演唱會後，相隔16年再度來港開騷！
「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour」香港站將會在2025年4月9日、11日及12日於啟德體育園舉行。啟德體育園將於2025年3月啟用，這場演唱會亦將會是啟德體育園主場館開幕後舉辦的第一場演唱會！
「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour」香港站
活動日期：2024年4月9日、11日及12日
地點：啟德體育園
門票價格：有待公布
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獨家住宿+演唱會門票體驗套票 10.8優先預訂
雖然目前官方尚未釋出演唱會門票價格，但參考Coldplay在台灣站及新加坡站舉行的巡迴演唱會門票價格推斷，「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour」香港站演唱會門票票價預計由約HK$380至HK$1,980不等。本頻道將會持續更新最新票價詳情。
「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour」香港站演唱會門票將在2024年10月10日早上10時於Klook平台公開發售。此外，Klook亦將推出獨家套票，套票內容包括演唱會門票及一晚或兩晚的香港酒店住宿。Klook體驗套票將於2024年10月8日早上10時起於Klook平台上獨家預售。
「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour」香港站
活動日期：2024年4月9日、11日及12日
地點：啟德體育園
門票價格：有待公布
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限量Infinity門票US$20 11.12限量發售
除了基本門票外，Coldplay團隊亦希望Coldplay的演出是任何人都可以負擔得起的，因此將會發行特殊票種的限量Infinity門票。
Infinity門票價格為約US$20（約HK$155），以雙人套票形式販售，每位購買者最多只能購買兩張門票，取票時由電腦從全場區域隨機配位（連坐）。Coldplay香港演唱會2025的 Infinity 門票將於11月22日中午12時限量發售，本頻道將會持續更新發售詳情。
「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour」香港站
活動日期：2024年4月9日、11日及12日
地點：啟德體育園
門票價格：有待公布
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門票發售詳情
藝人優先預訂：2024年10月7日 (星期一) 上午10時起
Klook體驗套票優先預訂：2024年10月8日 (星期二) 上午10時起
Live Nation 會員優先預訂：2024年10月9日 (星期三) 上午11時起
公開發售：2024年10月10日 (星期四) 上午10時起
限量Infinity門票：2024年11月22日中午12時起
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