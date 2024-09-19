董之英遲報名遭拒參賽｜校方偕學生見記者　江玉歡：不應學生承擔

連續17屆於「沙田及西貢區甲組足球賽」奪冠的仁濟醫院董之英紀念中學，今屆賽事因教職員疏忽，截止報名後一日才交表參賽，終被拒絕參與，校方今天（19日）聯同學生和家長見記者要求讓學生參賽。



選委界立法會議員江玉歡對遲報名事件感到失望，認為涉事教職員應受行政處分，校方應主動承擔責任，而非由學生承受。不過，她認為各方應以學生的利益為依歸，希望今次酌情讓學生參賽。



全體球員合照。（仁濟醫院董之英紀念中學提供）

董之英中學職員遲報名 學界參賽資格遭DQ

仁濟醫院董之英紀念中學6次奪得全港學界精英足球比賽冠軍、曾出產歐陽耀冲及潘沛軒等多名港腳，但因教職員疏忽，今屆「沙田及西貢區甲組足球賽」報名截止後一日、即9月3日才遞交申請，至上周五（13日）被香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會拒絕接納其逾期申請。

江玉歡認為，事件責任在於校方，而非學生（資料圖片）

江玉歡：教職員遲報名應受處分 酌情讓學生參賽

江玉歡接受《香港01》訪問時說，賽事初衷是讓年輕人展示體育精神，今次疏忽在於校方教職員，而並非學生，各方應以學生的利益為依歸，故主辦方不應因而禁止學生出賽，望行使酌情權讓學生參賽。她表示，學界項目本意是讓學生精彩比賽，訓練體育精神亦是教育的一環，辦教育要體恤和尊重學生。

同時，她認為今次遲報名屬校方責任，涉事人員應被行政處分，校方應主動承擔而非由學生承受，各方應以學生的利益為依歸。雖然今次屬單一事件，但江玉歡建議考慮設立機制，在比賽報名截止前提醒學校報名。