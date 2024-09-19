董之英學界足球｜遲報名參賽被拒　校方盼酌情　產歐陽耀冲等港腳

仁濟醫院董之英紀念中學連續17年於沙田及西貢區甲組足球賽奪得冠軍及6次奪得全港學界精英足球比賽冠軍、曾出產歐陽耀冲及潘沛軒等多名港腳，但今屆賽事因教職員疏忽，在截止日期後一日才提交參賽申請表格，最終被香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會拒絕接納報名，或將缺席今屆賽事。

校方形容，如本屆缺席，球隊須從甲組第二組別比賽開始重新打上甲組第一組別，等於學生被禁參加全港學界精英足球比賽兩年，致他們辛苦訓練的每一滴汗水都變得毫無意義，實在令人痛心。該校稱，對其足球學生及家長致以萬二分歉意，亦冀主辦方酌情處理該校參賽申請，今日（19日）將舉辦「足球學生及家長心聲分享會」交代事件 。



校監、校董、辦學團體代表、校長及一眾師生合照。（仁濟醫院董之英紀念中學提供）

董之英素有「學界皇馬」和「學界巴塞」等美譽，曾六奪全港學界足球精英賽冠軍，歷年折服「男拔」、「喇沙」、「英皇佐治五世」等傳統足球勁旅，在學界足球中享負盛名。但原來風光背後，該校足球隊原來今年也一度經歷低潮，卻撰寫出一個鮮為人知的勵志故事。

日前成為首位港將在日職聯登場的歐陽耀冲，亦是仁濟醫院董之英紀念中學校友。（資料圖片）

根據校網介紹，畢業生加入港超聯名單有32人，包括去年杭州亞運港隊代表潘沛軒及龐焯熙，而日前成為首位港將在日職聯登場的歐陽耀冲，亦是該校校友。

全體球員合照。（仁濟醫院董之英紀念中學提供）

然而，校方指，因該校因教職員疏忽，今屆賽事報名截止後一日、即9月3日才遞交申請，至上周五（13日）正式被香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會拒絕接納其逾期申請。

校方稱，如果本屆缺席，球隊需要從甲組第二組別比賽開始重新打上甲組第一組別，等於要求足球學生被禁參加全港學界精英足球比賽兩年，讓他們辛苦訓練的每一滴汗水都變得毫無意義，而無辜的足球學生卻要被迫經歷此等痛苦與失望，實在令人痛心。該校稱對其足球學生及家長致以萬二分歉意，冀主辦方酌情處理該校參賽申請。