丘應樺出席香港與東盟經貿部長會議　重申銳意及準備加入RCEP

商務及經濟發展局局長丘應樺與老撾工業及商務部部長瑪萊通今日（20日）在老撾萬象共同主持第八屆中國香港─東南亞國家聯盟（東盟）經貿部長會議。丘應樺表示，香港與東盟於2017年簽訂《自貿協定》及《投資協定》，期望《修訂香港與東盟〈自貿協定〉的第一議定書》早日實施。他亦宣布，香港在未來5年繼續支持推行《自貿協定》下的經濟和技術合作工作計劃，並由2025年起把撥款增加20%至每年600萬元。



此外，他重申香港銳意並已準備就緒加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），續說十分期望RCEP成員早日訂定加入協定的程序細則，讓RCEP成員與香港展開實質性的討論。



丘應樺（中）在老撾萬象出席第八屆中國香港─東南亞國家聯盟經貿部長會議，並在會議上發言。（政府新聞處）

丘應樺：特首3次率團訪問東盟 為港創造商機

丘應樺在會上發言，表示東盟是香港第二大貨物貿易夥伴、第三大向外直接投資目的地及第四大服務貿易夥伴。他指出，特首李家超上任以來，3次率團訪問東盟，促成了近90份合作備忘錄和協議，為香港創造商機，並增進兩地友誼。

丘應樺（左七）在老撾萬象出席第八屆中國香港─東南亞國家聯盟經貿部長會議，和一眾與會部長合照。（政府新聞處）

未來五年繼續支持推行《自貿協定》

丘應樺在會上宣布，香港在未來5年繼續支持推行《自貿協定》下的經濟和技術合作工作計劃，並由2025年起把撥款增加2成至每年600萬元。工作計劃旨在透過技術協助、知識轉移和信息分享活動，協助《自貿協定》的締約方提升能力，至今已批出35個涵蓋不同貿易及投資範疇的項目。截至2023年底，其中13個已完成，惠及超過5600名來自香港和東盟的參與者。

丘應樺（右三）在老撾萬象與東南亞國家聯盟秘書長高金洪博士（左三）舉行雙邊會議，討論多項經貿議題。（政府新聞處）

爭取世貿延續不對電子傳送徵收關稅的做法

此外，丘應樺在會上分享香港支援中小型企業在不斷轉變的經濟環境下，進行數碼轉型和發展電子商貿的經驗。他表示，香港會繼續爭取世貿延續不對電子傳送徵收關稅的做法，為電子商貿工作計劃注入動力，以促進數字貿易的包容性和可持續發展，呼籲東盟成員國應攜手消除阻礙數字貿易發展的壁壘，並締造有利環境以助企業把握數字經濟帶來的機遇。

丘應樺隨後將轉往新加坡訪問，並於9月24日回港。