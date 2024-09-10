香港大使會一周年　李家超：與中東及東盟合作是核心優先事項

行政長官李家超今日（10日）出席「香港大使會成立1周年誌慶」論壇，指出現時港府將與中東以及東盟的廣泛合作作為核心優先事項，計劃持續在東盟國家設立經貿辦事處，另外又指香港「已經充分準備好，並渴望加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」。



行政李家超今日出席「香港大使會成立1周年誌慶」論壇時致辭，稱港府計劃持續在東盟國家設立經貿辦事處。（何夏怡攝）

港計劃於吉隆坡設第四個經貿辦事處

行政長官李家超表示，香港大使會將「匯聚國界-再創香港昌盛（Hong Kong 3.0 – Prosperity Connected Globally）」作為使命，實屬富有遠見，這也是港府政策重點。成立第一年，香港大使會組織了七個商務代表團前往中東，分別前往阿聯酋的迪拜和阿布達比，以及沙特阿拉伯、科威特和巴林，李家超對此表示欣慰，「香港大使會對這些新興市場的關注，是促進港府與上述地區友好關係的關鍵」。

李家超表示，中東是中國重要合作夥伴，亦是「一帶一路」倡議的關鍵紐帶，港府也將與中東和東盟的廣泛合作作為核心優先事項。他進一步列舉數據說明持續合作的重要性：2023年，香港與中東的雙邊貿易總額達266億美元。 在過去五年，香港與中東貿易額平均每年增長9.5%。

他續指，三年前，香港在迪拜開設了一個經貿辦事處，現計劃在沙特阿拉伯首都利雅得設立一個辦事處，未來計劃在馬來西亞首都吉隆坡開設東盟地區的第四個經貿辦事處，希望幫助香港企業持續開拓中東市場。

「香港大使會成立1周年誌慶」論壇。（何夏怡設）

李家超重申港冀加入RCEP

李家超提到，東盟國家自2010年以來一直是香港的第二大貿易夥伴，東盟與香港的貿易總額達到1,450億美元，占全球貿易總額近13%。

李家超重申香港冀加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。他細數香港與東盟成員國的合作成果，稱東盟十五個成員國都是香港的主要貿易夥伴：2023年香港與東盟十五國的商品貿易總額，約佔香港商品貿易總額的70%、2022年則佔服務貿易總額的48%。「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）是世界上最大的自由貿易協定，所以答案是肯定的，香港已經充分準備好，並渴望加入RCEP。」