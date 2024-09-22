市建局四招加強支援業主、法團維修舊樓　批出工程時間縮短2年

去年接連發生多宗大廈外牆石屎或批盪剝落的事件，舊樓安全隱憂備受關注。市建局提出四項措施加強支援業主或法團，執行樓宇復修工程，包括委聘工程顧問和合資格註冊承建商時引入「預審名單」，第三輪「樓宇更新大行動2.0」申請人必須邀請「預審名單」內的服務提供者入標等，預料由發出原則性批准通知書至批出工程合約的時間，由以往約43個月大減至最快19個月，即縮短2年。



去年接連發生多宗大廈外牆石屎或批盪剝落的事件。（資料圖片/劉定安攝）

市建局行政總監韋志成今天（22日）在網誌說，去年《施政報告》提出檢視「2.0行動」各階段的工作流程，以推動業主加快委任工程顧問和承建商，盡早檢驗樓宇和籌組維修工程，並加強相關的監督工作；屋宇署、民政事務總署和市建局亦成立常設溝通機制，加強支援業主進行樓宇維修，市建局團隊過去一年檢視「2.0行動」的流程後，循四方面加強支援第三輪「2.0行動」的業主或法團執行樓宇復修工程。

市建局行政總監韋志成。(資料相片)

市建局四招支援樓宇維修 批出工程合約時間縮短2年

措施包括制定維修工程進度時間表，要求已申請「2.0行動」的業主和法團遵從；適時介入以業主或法團的名義替樓宇維修工程的招標；以及編制一套只涵蓋「強制驗樓計劃」訂明修葺範圍的招標文件，加快招標過程。

韋志成說措施有助避免樓宇維修工作拖延，預計第三輪「2.0行動」的業主和法團在多方面措施支援下，在獲發原則上批准通知書後，由委聘樓宇維修工程顧問、提交工程投標文件，以至批出工程合約的時間，將由以往平均大約43個月，大幅縮短至最快19個月完成。

深水埗區一帶舊樓林立。（資料圖片/梁鵬威攝）

市建局收到逾1200宗第三輪「2.0行動」合資格申請

第三輪「2.0行動」是政府夥拍市建局在去年4月推出，申請期內局方共收到1,264宗合資格的申請，涉及1,600幢樓宇、大約23.6萬個住宅單位，由發展局、屋宇署和市建局組成的督導委員會正陸續審批申請，部分合資格的樓宇，已在今年5月起，獲發原則上批准通知書。市建局並向獲批的個案委派專屬的個案主任，協助業主籌組樓宇維修工程。