花墟道重建｜花店稱有石屎剝落贊同重建　花客料日後店舖散欠吸引

市區重建區今日（15日）公布洗衣街/花墟道重建計劃，估計約有33個地舖商戶以及275個住戶受影響。有受影響花店店主表示，該店因老舊石屎不時剝落，因此贊同有需要重建，又打算在同區找舖頭承租，不過認為重建後的花店會較為分散，預料生意額會受影響。有買花客就表示，重建後花舖不如以往集中，比較不方便，「連續咁行都方便啲。」



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市區重建區今日公布洗衣街/花墟道重建計劃，市建局職員今日陸續到受影響店舖進行解說，又貼上告示指，在3月15日至17日期間，將有職員進入及視察相關物業。今次重解計劃約33個地舖商戶以及275個住戶受影響。

花店料日後店舖分散 生意受影響

「花吧有限公司」位為花墟道60號地舖，也是其中一個受重建影響店舖。花店負責人林先生表示，店舖已在此位置20年，今日知道消息後感到震驚。

不過他指由於店舖老舊，約4至5年前牆壁的石屎不時剝落，已進行了數次維修，認為基於安全理由有需要重建，「呢個舖位5年、10年（後）都要拆，安全好大問題。」他表示，重建以後花店會變得分散，預料生意額會受影響。

花墟生意靜 將在附近尋找店舖

另一受影響的地舖為位於園藝街1號的「美化」，負責人張先生估計，重建對商店的生意影響不大，「而家花墟生意好靜，無乜所謂。」他指，將會在附近尋找店舖，「要重新搵位，麻煩少少啦。」被問到重建後會否再搬回園藝街，他回應指，重建需時，不確定搬到其他地方後會否想再搬回。

買花客陳太表示，大約每兩個月到花墟一次，認為重建計劃令花店不集中，「無咁有吸引力，（店舖）連續咁，行得方便啲。」 她表示，雖然重建後仍具一定花墟元素，「太過整齊又唔同感覺。」

買花客陳太表示，大約每兩個月到花墟一次，認為重建計劃令花店不集中。（盧翊銘攝）

另有花客表示，差不多每一星期都會到花墟買花，「無咗個集中地，因為呢度一行，想要嘅嘢都買到。」她又指，世界各地亦有賣花的市場，太子花墟已是香港唯一一個賣花市場，對重建感覺惋惜。