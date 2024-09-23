西班牙創科機構擬來港辦創科創業活動　陳茂波指示部門跟進

正在西班牙訪問的財政司司長陳茂波，當地時間昨日（22日）抵達首都馬德里，率領本港科技初創代表團到訪當地創科機構，該機構正積極考慮籌辦舉辦亞洲版South Summit創科創業活動，陳茂波歡迎他們來港舉辦活動，以吸引內地，尤其粵港澳大灣區及亞洲地區的初創和投資者參加，並稱會指示有關部門積極作後續跟進。



陳茂波率領本港科技初創代表團到訪創科機構，與其主席及合作伙伴的代表會面。(政府新聞處提供)

陳茂波一行到訪西班牙創科機構是Spain Startup，與其主席Maria Benjumea及其合作伙伴西班牙IE大學的代表會面。該機構是著名創科創業活動South Summit的主辦機構，活動自2012年啓動，匯聚全球各地初創企業及創科人才、投資者和企業家，通過包括初創比賽、交流會及工作坊項目，為初創企業提供建立全球網絡、學習交流及配對投資者的機會，活動目前已拓展至巴西。

Spain Startup表示，正積極考慮籌辦舉辦亞洲版South Summit，陳茂波表示歡迎他們到香港舉辦活動，以吸引內地，尤其粵港澳大灣區，及亞洲地區的初創和投資者前來參加，並會指示有關部門積極作後續跟進。

聯同創科界代表團訪歐的包括香港科技園公司行政總裁黃克強及數碼港首席公眾使命官陳思源。

聯同創科界代表團訪歐的包括黃克強及陳思源。(政府新聞處短片截圖)

陳茂波今日繼續在馬德里的訪問行程。