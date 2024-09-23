舒適堡停業｜商經局正研保障消費者　丘應樺：考慮經濟與行業營運

舒適堡無預警全線停業，截至上周五消委會接獲投訴逾四千七百宗，涉款總金額達1.66億元。特首李家超曾在回應訂立冷靜期指，商務及經濟發展局會研究2019年決定擱置立法與現時情況的差異，再決定未來方向。商經局局長丘應樺則在回覆立法會的信件中，披露當局正研究不同方案，除了今次事件的經驗，同時也要考慮包括經濟環境與行業營運等因素。



他在回覆中又指，加上刑事調查進行中，認為現階段並不適宜按工聯會七名立法會議員要求，舉行聯席會議公開討論有關個案細節。



丘應樺。（資料圖片/黃浩謙攝）

工聯會七名立法會議員曾去信要求立法會經濟事務和人力事務委員會舉行聯席會議，跟進事件。商經局局長丘應樺上周五(20日)向兩個事務委員會秘書處回信指，經諮詢保安局、香港海關、香港警務處及消費者委員會後，稱特區政府高度關注近日涉及一連鎖健身美容集團突然宣布暫時全線結業的事件，並已成立跨部門專責調查小組集中就商品說明條例的不良營商手法，以及有否涉及其他刑事罪行方面聯合作重點跟進調查；由於相關跟進工作仍在進行中，認為現階段並不適宜公開討論有關個案的細節，局方會繼續積極跟進，在有需要時採取進一步合適行動，並會適時向公眾交代最新進展 。

丘應樺又指，進行刑事罪行調查的同時，局方留意到社會各界就如何為消費者在預繳式消費方面提供更好保障提出建議，局方會參考是次事件的經驗，同時考慮其他相關因素包括經濟環境、相關行業的營運情況和相關投訴及執法數字等，研究不同的建議方案，權衡其利弊及可行性，以制訂適當策略，確保消費者的權益得到保障。

他又指，當局成跨部門專責調查小組跟進事件，海關已拘捕涉案集團兩名董事，他們涉嫌於銷售預繳服務時作出不當地接受付款的營業行為違反條例， 警務處的商業罪案調查科亦已成立專案小組正在循詐騙和虛假陳述方向作出調查，他說執法部門會繼續竭力搜證，在不影響調查下，公布進展。

李家超指商經局會再審視情況，決定是否設冷靜期（黃浩謙攝）

行政長官李家超在本月十四日到黃大仙區就下月公布的施政報告諮詢市民意見後，首次回應舒適堡停業時，指政府在2019年提出有關冷靜期立法諮詢，但因應當時經濟走下坡，社會狀況亦面對挑戰而決定要先觀察，發生舒適堡事件後，商經局正審視現時情況與2019年有否差異，密切留意調查進展，並視乎社會及經濟狀況，決定有關政策未來發展方向。他重申政府會嚴厲打擊任何不良消售手法。