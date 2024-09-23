舒適堡結業｜勞工處接720人求助大多涉欠薪　聯絡僱員助刑事調查

「舒適堡」健身中心本月6日起暫時結業，向勞工處求助的「舒適堡」僱員增至約720人，大多涉及欠薪等申索，處方敦促「舒適堡」立即向所有僱員清付欠薪。就僱主涉嫌違反《僱傭條例〉，勞工處會聯繫僱員協助刑事調查，如有足夠證據會提出檢控。



舒適堡。（讀者提供圖片)

根據勞工處最新向立法會人力事務委員會提交的文件，截至9月19日中午，勞工處已接獲約720名「舒適堡」僱員求助，大部分涉及欠薪及其他僱傭權益的申索。

勞工處表示，致力保障「舒適堡」僱員的僱傭權益，已嚴正警告及要求「舒適堡」董事立即向所有僱員清付欠薪及其他與僱傭相關款項，同時已敦促有關董事或負責人，如僱主無力向僱員清付欠薪及償還有關款項，應簽署「無能力支付欠款聲明書」，確認僱員被拖欠的項目及款額，免卻僱員到勞資審裁處尋求裁決，以確立申索項目及金額，從而向破產欠薪保障基金（破欠基金）申請特惠款項。

處方指，破欠基金提供免費法律服務，會協助僱員入稟法院申請公司清盤。就僱主涉嫌違反《僱傭條例〉，勞工處會聯繫僱員協助刑事調查，如有足夠證據會提出檢控。處方指會繼續積極跟進這宗個案，盡早協助僱員申請破欠基金特惠款項。