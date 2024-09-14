警務處長蕭澤頤：舒適堡結業收114個報告　記者受滋擾暫收2個報告

香港警察學院今（14日）舉行結業會操，共有29名見習督察及164名學警，即合共193人畢業。警務處處長蕭澤頤結業會操後見記者，分別回應舒適堡結業、通州街公園8警案、記協聲明等事件。他透露，警方截至昨日（13日），已收到114個舒適堡的相關報告，將循行騙等刑事罪行作出調查。



對於記者協會指有記者受滋擾恐嚇事件，蕭澤頤稱截至昨日已收到兩個報告，並鼓勵任何受滋擾人士報案。「警方會不偏不倚，唔理佢乜嘢背景，都會徹查事件。」



警務處處長蕭澤頤在警隊結業會操後會見記者，分別回應舒適堡結業、通州街公園8警案、記協聲明等事件。（歐陽德浩攝）

舒適堡結業：收到114個報告 循行騙等刑事罪行調查

舒適堡結業事件近日仍在發酵中，蕭澤頤表示保安局已設立跨部門專責小組，成員包括商經局、消委會、海關及警方。其中海關及警方分別循《商品說品條例》，以及行騙等刑事罪行作出調查。

蕭澤頤又指，截至昨日已收到114個報告，近日與海關緊密聯繫，展開數次聯合行動，包括9月11日搜查董事及區域經理的辦公室，檢取相關電腦文件及財務報告等；9月12日則搜查5間舒適堡分店，並取得5名職員的口供。

舒適堡9月6日宣布暫時結業，有指灣仔分店易名Healthy在9月10日重開，不過現場所見，仍然沒有變化，未能前往有關樓層。（盧翊銘攝）

記者遭受恐嚇：收到兩個報告 不偏不倚調查事件

香港記者協會昨日(13日)指，最近三個月有數十名記者投訴遭受無理滋擾，甚至牽涉死亡恐嚇。蕭澤頤表示，截至昨日已收到兩個報告，他強調香港為法治社會，若任何人受到恐嚇及滋擾，警方絕對鼓勵報案。「警方亦都會不偏不倚，唔理佢乜嘢背景，都會徹查事件。」

通州街公園8警案：按機制不偏不倚處理

深水埗通州街公園露宿者遭誣告藏毒案，昨日在區院裁決，共6名警員罪成。蕭澤頤指，因司法程序仍然進行，因此不便評論。但他強調警方非常重視操守，任何人違法必定根據既定程序處理，若相關案件完結，將按機制不偏不倚處理。

警務處處長蕭澤頤在警隊結業會操後會見記者，分別回應舒適堡結業、通州街公園8警案、記協聲明等事件。（歐陽德浩攝）

今年首7個月錄近2.5萬宗騙案

至於騙案方面，蕭澤頤透露今年首7個月錄得24,407宗騙案，較去年同期數字上升12%，升幅較過去兩年有所放緩。但他指，偽冒支付平台客服的騙案於今年冒起，目前佔2,716宗，呼籲市民提醒家人提防該新詐騙手法。

香港警察學院今（14日）舉行結業會操，共有29名見習督察及164名學警，即合共193人畢業。（歐陽德浩攝）

今年首5個月獲聘人數較去年同期升逾50%

此外，蕭澤頤公布，2023至24年度的投考人數，相比上年度增加46.2%。而今年首5個月總投考人數暫為5,898人，與去年同期相若，但獲聘人數卻比去年同期升逾50%，形容成績令人鼓舞。

香港警察學院今（14日）舉行結業會操，多名警隊高層出席。（歐陽德浩攝）

新招募APP上架不足一周收148人申請投考

蕭澤頤提醒，上周推出「香港警察招募應用程式」，讓有興趣的市民通過手機申請參與招募活動，包括警隊學長計劃及警察招募體驗日等，目前已有3,617人下載APP、另有148人申請投考，並收到逾200份報名參加招募活動。

警方為縮短遴選時間，近日設立「二合一遴選快線」，若考生面試表現出色，同日可安排最後面試，並在三周內完成體能測試及心理評估，相比過往遴選程序平均45日，即快逾一倍。