北角開槍｜狄志遠：警方對精神病人應有不同處理　促徹查改善指引

北角一名患思覺失調的男子早前疑襲擊母親及妻子，被警員開槍擊中胸口死亡，妻子昨（22日）抗議批評警方做法，並要求警方徹查事件。新思維社福界立法會議員狄志遠今天（23日）表示家屬要求合理，認為警方宜以開放的胸襟調查案件，強調不是要追究警方的責任，而是必須防止同類案件再次發生，「這樣的悲劇，一次都嫌多」，警務人員應對精神病患者有不同的處理。



狄志遠表示，精神病人因患病而產生暴力行為，與一般兇徒的暴行，警方的處理應該要有分別，警員為了保護在場人士及自身安全，使用武力是可以了解，但因為行兇者是精神病患者，他的暴力行為是疾病所致，某程度患者自己也是「受傷人」，反問「在場警務人員也應有不同的處理？」

為避免類似的事情再次發生，他期望政府及警方嚴肅徹底調查案件細節，改善現有的機制及指引；在不影響死因研究庭的聆訊情況下，盡快公布調查內容，讓公眾參與討論如何避免同類事情再發生；警方也應檢視處理精神病患者案件的流程，處理手法應與一般兇徒有所不同；以及加強前線警員處理精神病患者的培訓。

狄志遠說今次是一宗令人痛心的悲劇，特別是家屬面對親人的傷害及驟然離世，確實令人痛心及同情，對家屬表達深切慰問。他說儘管警方認為當日警員的開槍有跟足有關指引，但人命關天，誰也會認為這悲劇不應再發生，警方不能說警員跟足指引開槍當事件完結，完全忽視公眾對此不能接受的看法。