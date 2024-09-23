北角開槍｜倡死因庭盡快研訊　蕭澤頤：勿標籤精神病　按指引行動

北角早前發生槍擊案，一名患精神病男子在家暴案中，被警員開槍擊斃。死者家屬昨日（22日）身穿喪服，攜帶死者遺照到灣仔警察總部抗議。警務處處長蕭澤頤今日（23日）出席活動時回應事件，強調重視事件，港島總區重案組會盡快全面調查，完成後會交報告予死因庭，建議法庭盡快作出研訊。



蕭澤頤表示，警員用不同武力及槍械有嚴謹指引。被問及處理精神病患者，警方是否有特定指引及做法，蕭澤頤強調說：「不應標籤精神病患者，有無精神病，遇到同類事件都會按指引做行動。」



警務處處長蕭澤頤表示，警察投訴科會按既定程序公平公正處理，強調警員用不同武力及槍械有嚴謹指引，且警方有槍械使用相關的定期訓練，包括在不同情況下應否用槍械或不同武力，警方初步檢視同事用槍械是有根據相關槍械指引作出決定。

家屬質疑開槍致命 蕭：使用槍械是希望盡快及避免傷亡

他強調重視事件，港島總區重案組會盡快全面調查，完成後會交報告予死因庭，冀法庭盡快作出研訊。

被問及針對精神病患者的襲擊個案，警方有否專門指引，與處理一般人襲擊個案有否分別？蕭澤頤強調，「再重申一次大家唔好去標籤精神病患者，對於今次事件，佢有無精神病都好，遇到同類事件都會按槍械及武力指引做行動」。

對於家屬質疑，為何有盾牌等裝備亦仍要開槍，以及開槍是否可以瞄手或腳，不致於致命。蕭澤頤又指，警員用槍械是希望盡快及避免任何人，包括警員及第三者嚴重受傷甚至死亡，重申同事是根據相關指引作決定。

死者胞兄及死者妻子到警總外抗議，希望警方還他們一個公道。（羅日昇攝）

警務處處長蕭澤頤本月19日出席南區區議會後會見傳媒，向死者家屬及傷者致傷深切慰問，蕭澤頤表示，案發當日死者手持鉸剪和菜刀，警員曾重複警告，希望對方冷靜放下武器，「喺電光火石之間，死者突然間衝向同事，最近距離1.5米，大家想像下，咁嘅情況下，如果有兇徒拎住可致命武器衝過來，對住你，假設有警員在場，你希望佢作出果斷行為盡快制止，還是叫停談判？希望大家認真諗諗。」