北角開槍｜江玉歡：對精神病人開槍存問號　促警仿外國設特定守則

北角上周五（13日）發生警員開槍案，患思覺失調逾五年的38歲男子，疑襲擊母親及妻子，並手持菜刀及鉸剪衝向警員，最終被開槍擊中胸部斃命。死者家屬昨午（22日）身穿喪服及攜帶死者遺照，在灣仔警總外抗議及公開控訴，質疑警方執法過度。



立法會選委界議員江玉歡今早（23日）在電台節目指，關注警員所用武力是否合理及合符比例，又表明相信警察開槍有其守則，但對精神上無行為能力人士開槍的守則卻「有問號」，並指出近十年多地均有就警員與精神上無行為能力人士（MIP）接觸設特定守則，認為香港也需要研究設立相關的守則或方案，以許免同類事情再發生，「係咪要用另一套守則，相信警方要有一套特別守則。」



要求警方交代在場警員有否用最大能力了解病人

江玉歡表示，事後曾看過一些文件，知道警隊在與精神上無行為能力人士（MIP）接觸有行為指標，例如對待這些人士要耐心，事前要這些人士有充分資料、在溝通過程中避免大聲說話以免刺激對方等。

她續稱，關注警員相關的訓練是否足夠，就今次事件，涉事家庭非首次報警求助，她都期望警方可以交代，警員在前往現場的時間有否用最大能力了解病人。

選委界立法會議員江玉歡指，認為香港需要研究設立警員與精神上無行為能力人士（MIP）接觸設特定守則或方案。（資料圖片／盧翊銘攝）

江玉歡：相信警方要有一套特別守則

江玉歡也強調，關注警員所用武力是否合理及合符比例，提到警方初步調查認為警員開槍符合守則。她相信警察開槍有其守則，但對精神上無行為能力人士開槍的守則卻「有問號」。

她提到近十年，多地均有就警員與精神上無行為能力人士（MIP）接觸設特定守則，認為香港也需要研究設立相關的守則或方案，以避免同類事情再發生，「係咪要用另一套守則，相信警方要有一套特別守則。」

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她表示，相信警方會嚴謹調查，也期望調查後詳細公開交代，並希望警方詳細向家屬解釋清楚如何及何時會使用武力。她指立法會在2018年跟進過警方對精神上無行為能力人士使用武力，認為這個議題值得立法會跟進，「到今時今日要再討論，值得再探討」。