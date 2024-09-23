香港要改革｜中央籲工商界團結支持　李家超冀潮籍鄉親助香港發展

港澳辦主任夏寶龍上周再呼籲香港要改革，特別提到希望工商界、企業家堅定支持特首和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拼經濟、搞建設、謀發展。行政長官李家超今天（23日）出席香港潮屬各界國慶酒會時表示，香港處於經濟轉型期，各界都要識變、求變，冀潮屬各界善用關係網絡，助力香港高質量發展。



李家超說潮籍鄉親是建設香港社會的重要力量，香港處於經濟轉型關鍵期，冀潮屬各界善用關係網絡，助力香港高質量發展。(廖雁雄攝)

李家超肯定潮屬各界貢獻 積極舉辦盛事提振經濟

李家超致辭時指國家已經成為世界第二大經濟體，是科技大國、人才大國，在國際舞台上的影響力舉足輕重。他說三中全會就進一步全面深化改革，推進中國式現代化作出決定，香港在國家擴大高水平對外開放中的扮演關鍵角色。

他說香港潮屬各界一直團結居港鄉親支持特區政府依法施政，弘揚以愛國愛港為核心、與一國兩制方針相適應的主流價值觀，推動愛國主義教育，又關心社會民生，積極舉辦地區盛事，提振香港經濟，肯定潮屬各界為香港繁榮安定作出的貢獻。

李家超在出席香港潮屬各界七十五周年國慶酒會。(廖雁雄攝)

李家超：不少潮籍鄉親成就卓越 竭誠為香港貢獻

李家超說潮州人向來以勤奮拼搏、勇於創新見稱，不少潮籍鄉親會到香港居住，建立個人事業，成就卓越，致力服務社群，同時不忘家鄉，關心故里，竭誠為香港、為家鄉的發展貢獻力量。他相信潮屬各界會繼續凝聚同鄉社團的力量，在社區傳揚愛國愛港愛鄉的信息，增強市民對國家和中華優秀傳統文化的認同，將潮籍鄉親的愛國心、愛國情薪火相傳。

李家超說不少潮籍鄉親會到香港居住之後，建立個人事業，以香港為家鄉貢獻發展力量，在推動愛國主義教育的聽說關心社會民生，支持特區政府，他對此表示感謝。(廖雁雄攝)

經濟轉型期要求變 李家超冀潮籍鄉親善用網絡助港發展

李家超說潮屬各界扎根香港多年，同時通過於世界各地生活和工作的鄉親，開拓全球龐大網絡。他說香港正處於經濟轉型期，各界都要識變、求變，推動產業升級轉型，「期待各位鄉親積極善用你們的聯繫網絡，繼續在社會發揮影響力，助力香港實現高質量發展」，為中華民族偉大復興，全力貢獻香港力量。