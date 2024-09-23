國慶｜港鐵9.28至10.13多條線加密班次　十一晚港島線等3分鐘一班

十一國慶將至，港鐵將於10月1日向八達通乘客提供75折車費優惠，另為方便乘客在黃金周、重陽節等長周未出行，港鐵本周六（28日）至10月13日期間，多條鐵路線會加強列車服務，共增加約950班車。



市民10月1日搭乘港鐵大部分路線享有75折優惠（資料圖片）

港鐵表示，10月1日75折車費優惠當日，8條鐵路線將主要於下午及晚間加密班次，方便乘客外出與親友相聚、參加國慶慶祝活動及欣賞維港煙花匯演等，包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東涌綫、東鐵綫、屯馬綫及迪士尼綫。

十月一日當日，全港各區有多項活動，港島綫、荃灣綫及觀塘綫晚上將加密至3分鐘一班；屯馬綫晚上時段加至3至4分鐘一班等。

至於本周六至10月13日期間，港島綫、南港島綫、東鐵綫及迪士尼綫將於不同日子及時段加密班次。其中南港島綫及迪士尼綫會在早上及晚上時段加强列車服務，方便乘客前往及離開海洋公園及香港迪士尼樂園；東鐵綫南行及北行班次亦會比平時頻密。