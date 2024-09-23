10.1國慶網上／電子支付優惠｜9折機票、搭車75折、戲飛半價｜就快到10月1日國慶節，不少機構及公司都推出優惠同賀國慶，包括有戲飛半價、9折機票、港鐵巴士車費75折、Call車8折等，即睇詳情。



9.25預售半價戲飛

9 月 25 日 (星期三) 中午 12 時起，各大戲院票房及網上售票網頁將陸續公開發售半價戲飛，市民可透過戲院票房、購票網站及手機應用程式選購當日的戲票。戲院票房購票每人每次最多只可購買 4 張戲票；網上購票數量以各大院線的購票限制為準。

半價戲飛

另外購買10月1日戲票的觀眾均可以刮刮卡形式參加「全城好戲 FUN 大抽獎」，有機會贏取包括75張免費戲票、戲院小食部禮券、爆谷、汽水等超過 2000 份豐富禮品。

工聯會 x 香港航空9折機票

即日起至10月6日，工聯會屬會及贊助會會員都可以工聯APP獲取專屬的優惠碼，獲取後只要在並香港航空官網預訂機票時輸入，即可享有9折優惠，航點包括中國內地、日本、韓國、台灣、泰國及越南等指定22個熱門目的地，適用於單程或來回機票，部分商務客位都可以使用相關優惠。

工聯會 x 香港航空9折機票 (工聯會)

航點包括：北京，上海，杭州， 南京 ，三亞，海口，重慶 ， 成都，台北，台中，東京，大阪，沖繩，福岡，鹿兒島，峴港，名古屋，熊本，首爾，曼谷，布吉和峇里島。

活動連結：按此

港鐵巴士車費75折

今年10月1日國慶當日，乘客只要用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士即可享有75折乘車優惠。優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程（機場快綫、高速鐵路、東鐵綫頭等車廂及於大埔區行駛的港鐵接駁巴士除外），更可與轉乘優惠、特惠站優惠、及全月通連接車程75折優惠同時使用。不過要留意優惠不包括二維碼車票、電子單程票、實體單程票、感應式信用卡或扣賬卡之付費車程。而小童則可以免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴、新大嶼山巴士大部分路線。

港鐵巴士車費75折 (資料圖片)

高德地圖$180Call車紅包

由即日起至10月7日於「高德地圖」手機應用程式內搜尋「遊香港」，即可獲得180元「Call 車紅包」，更可以享有車費8折優惠。即睇領取步驟。

1.在高德地圖搜尋「遊香港」

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2.即可獲得180元紅包

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3.即可獲得多張優惠券