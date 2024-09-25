林定國率法律界代表團越南舉行研討會　並與當地業界討論仲裁發展

律政司司長林定國率領由香港律師會、香港大律師公會及替代爭議解決機構代表組成的代表團，今日（25日）在越南胡志明市繼續東盟訪問行程。代表團昨日在胡志明市舉行研討會，介紹香港的司法制度，而今日則與越南國際仲裁中心代表會面，就兩地仲裁的發展交換意見。



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在胡志明市介紹香港普通法制度

昨日的研討會主題為「香港：越南商界通往中國及其他地區的普通法門戶」，大律師公會副主席陳政龍介紹香港普通法制度及大律師的角色。他表示，大律師作為獨立法律顧問及法庭訟辯專家，處理案件不受外力因素影響，而在「不可拒聘原則」下，可確保與訟人得到尋求司法公正的機會，為不同企業提供獨立及專業的法律服務。

陳政龍又說，香港作為國際金融中心，財經活動亦在香港的司法制度下進行。他表示，在香港上市的內地及國際企業，受香港聯交所及證監會等機構監管，有關企業倘若發生任何跟監管機構的爭議，都可透過普通法原則，在獨立及透明的司法制度下解決。以國際商業持份者在香港進行的大量的國際財經活動看來，陳政龍認為，他們有信心如果遇上爭議，可透過香港的法院解決。

與商界會面了解法律服務需求

而今日林定國與代表團上午與越南中國商會胡志明市分會監事長孫國強會面，討論及探索兩地商機，並了解當地商界對法律服務的需求。隨後，他們與越南香港商會副會長Fred Burke共晉午餐，了解越南的營商環境以及對跨法域法律服務的需求。

今日下午，一行人與越南國際仲裁中心代表會面，就兩地仲裁的最新發展交換意見，並探討如何加強合作。代表團其後與胡志明市律師協會代表會面，討論法律專業的發展和探索未來合作的機會。

傍晚，林定國與中國駐胡志明市代總領事徐州共晉晚餐，介紹香港法律及替代爭議解決業界的發展。

林定國和代表團明日（26日）將轉往馬來西亞吉隆坡出席研討會，推廣香港法律及爭議解決服務。