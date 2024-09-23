林定國訪文萊　與最高法院商推動兩地爭議避免及解決

律政司司長林定國今日（23日）在文萊展開訪問東盟三國訪問行程。他今日先與文萊最高法院首席大法官張惠安共進午餐。雙方按律政司與文萊最高法院去年簽署的合作備忘錄，就推動兩地爭議避免及解決事宜的發展進一步加強合作交換意見。之後，林定國與文萊總檢察長諾哈希瑪進行會議，討論雙方共同關心的議題。



林定國（左）與文萊最高法院首席大法官張惠安（右）會面後交換紀念品。（政府新聞處）

林定國又與文萊律師會會長Nur 'Azizah Ahmad會面，探討合作機會，促進兩地法律業界的協作和其他交流活動。隨後，林定國與文萊仲裁中心主席Radin Safiee bin Radin Mas Basiuni舉行會議，加深了解當地提供的爭議解決服務，及討論雙方未來合作機會。

林定國（左）與文萊總檢察長諾哈希瑪（右）進行會議，討論雙方共同關心的議題。（政府新聞處）

林定國（右三）與文萊律師會會長Nur 'Azizah Ahmad（左三）會面，探討合作機會，促進兩地法律業界的協作和其他交流活動。（政府新聞處）

林定國傍晚與中華人民共和國駐文萊達魯薩蘭國特命全權大使肖建國共進晚餐，並向他介紹香港在法律方面的最新發展。

林定國（左二）參觀文萊皇家王權博物館，加深了解文萊的歷史與發展。（政府新聞處）

林定國（左）參觀文萊最新的博物館蘇丹哈吉．哈桑納爾．博爾基亞伊斯蘭博物館，進一步認識源遠流長的伊斯蘭文化和古蹟。（政府新聞處）

訪問文萊期間，林定國參觀了文萊皇家王權博物館，加深了解文萊的歷史與發展，以及文萊最新的博物館蘇丹哈吉．哈桑納爾．博爾基亞伊斯蘭博物館，進一步認識源遠流長的伊斯蘭文化和古蹟。他亦會到訪奧馬爾．阿里．賽義夫丁蘇丹清真寺。

林定國明日（24日）將轉赴越南胡志明市，繼續東盟訪問行程。他今次的東盟三國訪問，除了到文萊和越南外，還會到馬來西亞。