林定國鼓勵法律界善用科技　對接國家發展新質生產力戰略

律政司司長林定國今日（20日）說，全球經濟體之間的競爭非常激烈，要搶得先機，必須鼓勵業界善用法律科技，同時對接國家發展「新質生產力」的戰略。他表示，推動法律科技發展能進一步鞏固香港在國家「十四五」規劃下，作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，及國際創新科技中心的策略性地位。



他又認為，應加強兩岸四地在人工智能相關的法律研究的規範。



林定國指，要搶得先機，必須鼓勵業界善用法律科技（資料圖片）

林定國今早在海峽兩岸暨香港澳門青年律師論壇2024開幕禮致辭時表示，香港一直非常關注人工智能在司法程序及法律服務方面引起的問題，及人工智能帶來的法律議題。11月初由律政司主辦的旗艦活動香港法律周2024，將有環節討論如何利用人工智能協助法律解決爭議。

他指，法律科技是一個強而有力的工具，但必須強調它只是「工具」。首先，律師具有科技難以取代的專業技能，例如批判性思維、溝通和談判技巧等。其次，使用法律科技亦帶來特定風險，法律科技越強大，如不當使用引起的破壞亦將更為嚴重，故此必須小心謹慎及正當使用這個工具。例如必須首先了解人工智能的功能和限制，以提高人工智能輸出的結果的準確性和可靠性；使用時也必須嚴格遵守保密責任、專業守則、相關知識產權法律等。我們也必須審閲由人工智能輸出的結果，並為該結果承擔法律及專業責任。

林定國指政府會積極推動法律科技發展。（資料圖片/黃偉民攝）

林定國：加強兩岸四地在人工智能相關的法律研究的規範

林定國指，全世界都非常積極研究和制訂有關人工智能的法律。他注意到大約兩個星期前、九月五日，歐盟、美國、英國等超過50多個國家簽署一份歐洲委員會就人工智能與人權、民主與法治的框架協議，這好像是全世界第一份就人工智能有約束力的國際公約。所以他認為必須在這個大環境下，加強兩岸四地在人工智能相關的法律研究的規範。

他指，特區政府必定會積極推動法律科技的發展，完善相關法律規則，支持香港法律專業提升效率和競爭力。