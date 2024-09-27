盧寵茂拜訪港澳辦周霽　指醫療系統須持續變革應對人口高齡化

醫務衞生局局長盧寵茂繼續北京行程，今日拜訪國務院港澳辦分管日常工作的副主任周霽。盧寵茂表示，香港的醫療衞生系統亦必須持續變革求新，以應對社會因人口高齡化而帶來與日俱增的服務需求。



盧寵茂指，香港已經逐步落實《基層醫療健康藍圖》，促進基層醫療發展，優化醫療人才培訓機制，設立引入非本地培訓醫療人員來港執業的新途徑，加強醫護人手供應，並與中醫藥界制訂《中醫藥發展藍圖》。他說，局方會發揮香港醫療優勢，與粵港澳大灣區其他城市優勢互補，因地制宜發展生物醫藥領域新質生產力，成為國際醫療創新樞紐。

隨後，盧寵茂與藥監局副局長趙軍寧會面，就進一步推動內地與香港在藥物及醫療器械審批、跨境臨床試驗，以及真實世界數據研究等重點工作的協作交換意見。盧寵茂說，香港將發展成為國際醫療創新樞紐，長遠以建立「第一層審批」藥械註冊機構的工作。

將建立大灣區8600萬人口為基礎的區域臨床試驗協作平台

盧寵茂表示，醫衞局於「河套深港科技創新合作區」香港園區成立的「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」，將與深圳園區的「粵港澳大灣區國際臨床試驗中心」共同建立以區內8,600萬人口為基礎的區域臨床試驗協作平台，吸引更多本地及海內外藥物和醫療器械企業，選擇在香港進行研發和臨床試驗，建立各階段的能力、認受性和地位，確保香港最終的藥械審批機制獲國際和國內認可。