盧寵茂：積極推動醫療融合　助力大灣區發展生物醫藥新質生產力

在敦煌出席第十九屆內地、香港、澳門衞生行政高層聯席會議的醫務衞生局局長盧寵茂今日（29日）表示，會積極積極推動醫療融合。他又指，加快創新藥械研發與審批註冊，能為香港病人帶來「好藥港用、研發惠民」的好處，並配合國家「港澳藥械通」，容許香港已註冊使用國際先進創新藥械快速進入內地臨床應用，讓大灣區居民甚至全國人民同步享受更優質的醫療服務，促進大灣區醫藥器械產業高質量發展，助力大灣區發展生物醫藥新質生產力。



盧寵茂今日（8月29日）在甘肅省敦煌市舉行的第十九屆內地、香港、澳門衞生行政高層聯席會議開幕式上致辭。（政府新聞處）

盧寵茂表示，上月18日剛閉幕的二十屆三中全會，通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（《決定》）。今天的會議正好提供機會讓三地對如何合作深化醫藥衞生體制改革，促進高質量發展，並推動新質生產力作深入討論。

「港澳藥械通」擴容至19家醫療機構，並首次納入大型公立三甲醫院，其中包括中山大學附屬第一醫院、南方醫科大學南方醫院、廣東省人民醫院、中山大學孫逸仙紀念醫院、廣州市第一人民醫院南沙醫院等。（羊城晚報）

他指，特區政府按照優勢互補、互利共贏的原則，積極推動醫療融合，建立服務跨境銜接機制，並助力大灣區醫療國際化，包括香港長者醫療券跨境過河、醫健通跨境病歷互通，及支持「港澳藥械通」政策落實等。

他說，香港擁有國際化的高水平醫療專業和高效率醫療衛生體系，各項醫療健康指標與醫療效率評分領先全球。特區政府主動把握「一國兩制」制度優勢，一方面背靠祖國，融入國家發展大局，同時聯通世界，在國家對外改革開放中積極發揮作用。