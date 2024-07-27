盧寵茂：冀與內地跨境器官捐贈機制恆常化　免每個案啟動緊急程序

兒童醫院早前公布一宗內地運臍帶血到港個案，涉及一名5歲患重度地中海貧血女童，相關臍帶血屬其胞弟，醫院計劃10月為女童做移植手術。醫務衞生局局長盧寵茂表示，臍帶血在過程中要保存在零下178度及無菌環境中，幸得各單位協作，少於30分鐘便成功過關。



盧稱冀日後就跨境器官捐贈移植建立恆常機制並加快審批，不用每次有緊急個案才啟動緊急程序處理，期望做到當兩地其中一方出現有器官、於本地無適合受贈者，便可即時通知對方，但因涉及機制轉變及相關法規，須修改法例才可落實。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，臍帶血在過程中要保存在零下178度及無菌環境中，幸得各單位協作，少於30分鐘便成功過關。（資料圖片/廖雁雄攝）

盧寵茂今早（27日）在電台節目表示，臍帶血運送到港，過程需要保存在零下178度及無菌環境中，幸得到紅十字會及內地海關總署協助，最終成功運送到港，過程中少於30分鐘便能過關。

他表示，希望日後就跨境器官捐贈移植建立恆常機制，不須每次有緊急個案才啟動緊急程序處理，期望做到當兩地其中一方出現有器官並確認本地無適合受贈者時，可即時通知對方加快流程，不須按個別個案向內地提出申請後再審批。

香港兒童醫院早前公布一宗內地運臍帶血到港個案，涉及一名5歲患重度地中海貧血女童，相關臍帶血屬其胞弟。（資料圖片/盧翊銘攝）

不過，盧指由於當中涉及跨境分配機制的轉變，以及器官出入境的法規及過關程序，故須在法律上作出改動才可落實。

香港科技大學正籌備第三間醫學院，盧寵茂重申有第三間醫學院對港是好事，但必須確保質素夠高，過程要小心考慮，包括學生及師資都要符合醫委會要求，確保畢業生達到港註冊執業資格。他稱會仔細考慮各院校提出的建議，並建立機制。

香港科技大學正籌備第三間醫學院。（科大網頁圖片）

盧寵茂續稱，料年底合共有250名非本地培訓醫生來港執業，又解釋香港有不少官員及名醫都在外地培訓返港，強調非本地培訓醫生也能符合香港要求，而因內地及香港培訓制度不同，內地專科醫生來港後，須重新接受專科培訓。他稱政府與內地合作，在深圳成立專科培訓中心，在建立兩地接軌的專科培訓後，到時就可以考慮互通專科資格。