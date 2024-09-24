啟德體育園｜李家超預告邀體藝明星表演揭幕　做好演練疏散安排

啟德體育園明年第一季開幕後，樂隊Coldplay將緊接於4月在場內開三場演唱會。特首李家超今日（24日）表示，明年第一季將會在體育園舉辦盛大開幕活動，多名本地體藝明星會為公眾帶來精彩表演。他又說政務司司長陳國基成立跨部門小組，針對體育園配套及疏散安排部署，開幕前亦有多場演練，例如11月會有測試賽等，確保啟用後順利。



9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

演練針對天氣變化、人群疏散速度

李家超出席行政會議前見記者，被問及啟德體育園是否準備好5萬人疏散配套，他指，體育園工程料今年底會完成，園區明年初啟用，此前會有不同演練，包括11月舉行測試賽。

啟德體育園多項體育設施相繼落成。

他表示，政府重視啟動工作，陳國基領導的跨部門小組會一直確保每一個環節暢順，包括工程、配套等，務求體育園為公眾帶來優質體驗，小組最少運作至明年，演練針對不同時段及天氣，確保營運單位完善措施，例如天氣變化時，避雨等問題影響人群疏散速度，都是測試的範疇，有信心確保園區運作暢順。

9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

50多間機構有意在啟德體育園開展項目

李家超預告，體育園明年第一季將舉辦盛大開幕活動，多名本地體藝明星在體育園主題館為公眾帶來精彩表演。他相信園區落成啟用帶來協同效應，推動體育之餘可帶動演出、旅遊業，創造更大經濟成果。

9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

他又透露有50多間公司和團體有興趣在園區開展項目，早前親身視察了解工程進度及園區措施時，亦要求工作小組確保體育園如期落成、鞏固盛事之都的策略地位，提醒大家加強應變能力，確保園區運作暢順。