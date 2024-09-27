林定國訪馬來西亞　邀請該國律師會成員參加香港法律周

律政司司長林定國今日（27日）拜訪1月啟用的馬來西亞國際調解中心，並與亞洲國際仲裁中心（AIAC）舉行會議。林定國邀請邀請馬來西亞律師公會成員，今年11月4至8日來港參加「香港法律周2024」。



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馬來西亞律師公會副會長Anand Raj向林定國率領的代表團介紹調解中心的運作目標，包括促進與中國和其他國家調解中心合作，推廣調解，亦會提供專業的調解服務、調解培訓以及調解師的評估和認證等不同服務。林定國說，這些都與律政司推動及深化香港調解文化的目標不謀而合，指律政司正準備着手改變市民、企業、政府對調解的固有的認知及思維模式，同時確保調解員的質素。

亞洲國際仲裁中心（AIAC）昨日（26日）與華南（香港）國際仲裁院及一邦國際網上仲調中心簽署諒解備忘錄，林定國今日與AIAC舉行會議，了解該中心為本地和國際仲裁員提供支援，以及其他替代爭議程序。

代表團今日早上與馬來西亞中華總商會署理總會長拿督吳逸平會面，了解他們對跨法域法律服務的需求，並向他們介紹香港多元化的專業服務。之後代表團出席午餐簡介會，聽取馬來西亞渣打銀行伊斯蘭銀行業務行政總裁Bilal Parvaiz介紹馬來西亞的商業發展，了解當地金融業界對法律及爭議解決服務的需求。

林定國感謝中國駐馬來西亞大使館臨時代辦鄭學方設宴款待律政司一行。