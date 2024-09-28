岑浩輝選特首｜政綱談方向屢被問具體措施　交通、文化、營商待研

參選下任澳門特首的終審法院前院長岑浩輝今日（28日）公布政綱，列舉五大方向理念，包括提升公共治理能力和管治水平、加快推進經濟適度多元發展、更好融入和服務國家發展大局、完善教育科技人才體制機制、大力保障和改善民生。



在特首選委答問會和記者會上，岑浩輝被多次追問有何具體措施。經濟方面，他建議利用財政儲備幫助產業投資，中小企經營困難則需時分析研究；文化方面，他建議善用舊城區文物建築，配合節日推出旅遊街區，惟目前沒具體設想；法治方面，冀設立專家小組檢視回歸後的過時法律，未有定案；交通方面，他認同問題困擾多時，澳門「打的士好似攞彩」，即要看運氣，如何解決有待研究，冀探討拓展輕軌網絡。



【圖輯】澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝9月28日公布政綱



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9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

澳門行政長官選舉10月13日舉行，唯一候選人岑浩輝9月28日向選委介紹政綱。（黃浩謙攝）

9月28日，岑浩輝公布參選下任澳門特首的政綱，列出五大方向。（黃浩謙攝）

改革政府放政綱首位 統一機構監管法官、檢察官

岑浩輝的五大政綱方向，排首位的是提升公共治理能力和管治水平。他希望政府自身改革，改善政府架構和部門職能，加強公共部門和公務員管理，完善法律體系和司法制度，加強廉政建設，不斷促進政府決策科學化、社會治理精準化、公共服務高效化。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝完成「候選人政綱宣講及答問大會」後出席記者會。（黃浩謙攝）

記者會上被問到如何重組司法機關，岑浩輝指考慮由統一機構監管法官和司法文員，以便統一管理、查核工作和紀律處理。他解釋澳門現時有43名法官、34名檢察官位、約350名司法文員，由回歸時成立的法官委員會及檢察官委員會管理，當中部分措施是因應回歸初期司法情況而制訂，經過近25年社會經濟變遷，有需要重整監察機構，將諮詢法官委員會、檢察官委員會及司法人員再決定。

岑浩輝在政綱提出加快推進經濟適度多元化發展，包括促進博彩業依法健康有序發展。（黃浩謙攝）

推動多元經濟：稅務優惠吸外商 財政儲備投資產業

其次，政綱提出加快推進經濟適度多元化發展，包括促進博彩業依法健康有序發展，鞏固提升世界旅遊休閒中心優勢，完善政策把有為政府和高效市場更好地結合，改善營商環境，建立產業多元新格局。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝出席政綱記者會。（黃浩謙攝）

岑浩輝在記者會上進一步解釋，政府要在財政上引領、推動經濟適度多元發展，形容這是「必答題」，舉例完善稅收政策方面，要讓外來投資者感受到特區支持，考慮採取鼓勵措施完善稅務優惠，以及考慮是否在財政上扶持新興、高科技產業，尤其是啟動階段大力支持；以及利用財政儲備，幫助產業投資。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝出席政綱記者會。（黃浩謙攝）

更好融入國家發展大局 澳門對接好大灣區及橫琴

政綱中排第三的是更好融入和服務國家發展大局，岑浩輝希望發揮澳門獨特優勢對接國家發展策略，全力做好橫琴粵澳深度合作區建設，更好發揮中葡平台功能，豐富「一中心、一平台、一基地」的功能，即世界旅遊休閒中心、中葡商貿合作服務平台及文化交流合作基地建設。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝出席政綱記者會。（黃浩謙攝）

岑浩輝認同港澳辦主任夏寶龍對澳門優勢的看法，澳門要與其他城市積極參與大灣區建設；在橫琴深合區對接好，一步步發展促進經濟的多元發展。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝出席政綱記者會。（黃浩謙攝）

建立國際高端人才集聚高地 具體措施待規劃

政綱亦提到完善教育科技人才體制機制，岑浩輝認為澳門的教育、科技、人才要一體發展，支撐，吸引、培養和凝聚各類優秀人才，打造國際高端人才集聚高地方面。

具體如何落實推行，岑浩輝表示要規劃如何落實推進，回應中央對港要求。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝出席政綱記者會。（黃浩謙攝）

「打的士似攞彩」看運氣 探討拓展輕軌網絡

政綱中排最後的是大力保障和民善民生，包括健全保障和改善民生制度體系，促進社會公平正義，讓市民更好發享經濟發展紅利，提升市民獲得感、幸福感。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝出席政綱記者會。（黃浩謙攝）

被問到澳門推動網約車發展，以回應旅遊業復甦，訪澳遊客攀升帶來的交通問題，岑浩輝指交通問題困擾多時，形容大家異口同聲提出新一屆政府要解決交通問題。他表示，澳門很多區域「打的士好似攞彩」，即要看運氣，下一屆政府要好好研究打通交通網絡，相互銜接。

他承認目前澳門部分地區截車難，但澳門佔地很小，很難參考香港分地區發的士牌，直言是不現實的做法，因很難限制的士走向，冀探討繼續拓展輕軌網絡。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝出席政綱記者會。（黃浩謙攝）

設小組審視修改法律 符合澳門經濟及社會環境

政綱提出四大願景，希望通過5年努力，建立「法治澳門」、「活力澳門」、「文化澳門」、「幸福澳門」。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝公布政綱願景。（黃浩謙攝）

被問到「法治澳門」的具體措施，岑浩輝指澳門回歸後以《憲法》、《基本法》、《國家安全法》為基礎，惟很多回歸時訂立的法律沒有修改，未來要設立檢討修改小組，成員包括法律教授、律師、專家學者，確保法例符合澳門經濟社會環境所需。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝公布政綱願景。（黃浩謙攝）

「文化澳門」願景未有具體設想 思考活化文化街區

至於政綱中提及的「文化澳門」願景，加強歷史文化遺產傳承，被問及有甚麼構思，岑浩輝指，澳門有非常深厚特色的文物建築，舊城區有文化底蘊，應思考將文化街區連結及保護。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝公布政綱願景。（黃浩謙攝）

他指澳門透過節日可以活化建立旅遊街區，呼籲記者是「文化人」應多看街區。他直言目前沒有具體設想，但表示希望充分利用澳門中西文化薈萃優勢，打造中華文化主流、多元文化交融的地方。