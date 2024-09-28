岑浩輝選澳門特首｜設基金推產業轉型　疫後教訓依賴博彩業不足夠

澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝今日（28日）公布政綱及回答選委提問。經濟多元發展方面，岑浩輝提出成立多元發展基金，「疫情三年教訓大家有共識，淨係依賴博彩業係唔足夠」，且嚴格執行新博彩法著力發展非博彩元素，「博彩業若不有序發展，會有深遠影響」，將持續檢視澳門營商環境，支持中小企創新發展



提升治理能力方面，岑浩輝希望完善公務員問責制，建立政府與立法會協同立法機制，重組司法管理制度；法制方面，岑浩輝說澳門法典落後須更新，參考香港設協調小組統籌立法，「只要一司啟動立法，一定要通報其他司」，切忌法出多門。



9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝的「候選人政綱宣講及答問大會」，在中葡綜合體舉行。（黃浩謙攝）

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

岑浩輝公布政綱回應選委提問 料歷時3小時

根據流程，政綱宣講及答問大會今日早上十時開始，先由岑浩輝介紹其政綱，歷時約十五分鐘，之後是各選委提問環節，期間有約二十分鐘休息時間，至下午一時結束。政綱宣講及答問大會在澳門中葡綜合體舉行，此場地也是10月13日特首選舉的投票地方。岑浩輝早前在400名選委中，獲得386個提名參選，佔96.5%。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝（右）舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，主持大會的是澳門行政長官選舉管理委員會主席宋敏莉（左）。（黃浩謙攝）

冀完善公僕問責制 重組司法管理制度

岑浩輝先簡介政綱，他說回歸祖國後澳門走上優勢道路，澳門的一國兩制成功實踐，體驗體制的優越性。他表示，強國建設民族復興與澳門命運緊密相連。內外環境變化，他表示澳門充滿挑戰，對特區治理要有更高要求，自己願意承擔任務參選，政綱要全面準確落實一國兩制，增加經濟多元發展。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

未來五年，他說施政方向是堅定不移落實一國兩制方針，用好澳門優勢，推動民生進步、維護國家安全。第一，提升公共治理能力及管治水平，堅持以市民為中心、良政善治為目標，要聽取各界意見，提升政策透明度科學性，加強與立法會溝通協作，維護司法獨立，要重構政府組織體系，完善跨部門機制。他又表示，要完善公務員入職、晉升、問責制度，建立政府與立法會協同立法機制，研發重組幾個機關制度，繼續完善憲法、基本法實施的機制，大力宣傳推廣憲法基本法，落實國家安全觀、國家安全作用。他又稱，主動接受立法會監督，要恆常化愛國愛澳人士與政府的合作機制。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

加快經濟多元發展 研設政府產業基金

第二，岑浩輝希望加快推動經濟適度多元發展，積極對接國家發展，研究設政府產業基金，持續檢視澳門營商環境，支持中小企創新發展，鼓勵大企業加大本地投入。他指，要預防及打擊非法活動，保障博彩業員工權益。他指要加快推進1+4產業，提升會展商貿優勢，推動中醫藥產業發展、推進現代金融、高新技術。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

鼓勵澳門人到深合區工作及創業

第三，更好融入國家發展大局。他認為這是必然選擇，促進深合區兩地稅制一體化，鼓勵澳門人到該區工作及創業，發揮澳門在國家戰略優勢，協助內地經濟發展，實現澳門自身更好發展。另外要提升中國與葡語國家合作的功能，搭建協作平台，共建一帶一路，加強青年交流及人才合作。他又稱，要搭建中西文化平台，向世界講好中國故事。

9月28日，澳門特首選委即場向澳門特首選舉唯一候選人岑浩輝提問。（黃浩謙攝）

完善免費教育體系 推動與內地專業人才互認

第四，完善教育科技人才體制及機制，澳門有條件及責任引入高端人才為國家及澳門貢獻、要完善免費教育體系。他指要堅持企業創新體系，完善人才體制，持續優化人才體制，推動澳門與內地專業人才互認。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

檢討房屋政策促進樓市發展 支持居民跨境養老

第五，大力保障改善民生，不斷提升市民生活水平是一國兩制要求，保障勞動者權益，支持居民跨境養老，並研究制定相關社會規劃。他表示醫療要「中央化」，深化與內地高水平醫療。檢討房屋政策，促進房地產市場發展，持續優化交通體系，提高機場水平及承載力。他表示要發揮主導作用，做好都市更新，及智慧城市。另外要加強生態環境保育宣傳，解決青年就業創業困難。要深化與廣東、香港的緊急救援、災害服務

他願景是未來5年建設法治澳門、幸福澳門，形容凝聚共識、自信自強，澳門必定能夠高質量發展，撰寫嶄新篇章。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，400名特首選委獲邀出席。（黃浩謙攝）

四大產業單靠商界推動有困難 政府要創造條件

第一界別選委黃仁民提問時說，岑浩輝重視澳門適度多元發展，結合政府和市場達致產業多元發展的新格局，問及「1+4」產業多元發展的重點，有否重點或優先發展的界別。

岑浩輝回應說，澳門經濟多元化發展是中央提出的要求，疫情三年教訓亦使到社會有共識，否則將來有大災大難時難以應付，依靠特別是博彩業不足夠，現屆政府制訂今年至2028年的經濟多元發展規劃，其中立足點在「1+4」多元經濟的發展，旅遊悠閒繼續健康推進發展。

另外，岑浩輝說四大產業要開始佈局和發展，包括中醫藥大健康、現代金融、高新技術、會展商貿及文化體育，要緊扣數個平台推進澳門經濟多元發展，立足國家給予的三個優勢包括「一中心一平台一基地」，推動四大產業的發展，亦要和橫琴深合區和大灣區產業共同考慮配合推動，政府屆時會廣泛徵詢各界意見，政府要有主導作用。

他說四大產業特別是高新科技和大健康，單靠商界推動有困難，政府要加強引領和規劃，甚至財政投入包括成立基金引領，例如協和醫院就由政府投資興建，建設和設備開支過百億元，高科技發展包括科技基金，都需要政府引導甚至創造條件。總體來說，「1+4」產業發展要在政府引領產業基金下推進引導，匯同業界和吸引海外投資，充分善用澳門獨特地位包括內地高技術人才，並對外推廣。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

利用中葡商貿平台推廣澳門旅遊悠閒中心

第二界別選委黃偉麟關注如何才能更好發揮中葡平台的功能。

岑浩輝說中葡商貿平台2003年成立，平台初衷是國家利用澳門和葡語國家的聯繫推進國家改革開放，成立以來設立由政府支持的秘書處，葡語國家會參與平台發展，他又提到2010年時任國務院總理温家寶宣佈成立十億元平台發展基金，21年來中葡商貿平台方向逐漸有所調整，不止商貿也涉及其他領域例如投資或高科技人才，下一步政府要落實好部長級會議承諾涵蓋教育等多方面的中葡項目，他又提及平台21年來已舉行140多場中葡雙方面參與的會議，起很大的促進作用。

岑說要思考如何利用平台推廣澳門旅遊悠閒中心建設；亦要思考能否探討以平台，協助國內人大型企業包括高科技產業，推廣至葡語系國家。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

博彩業不健康發展必然影響社會 須監督六大博企

第三界別選委馬靜雯引述岑浩輝政綱說，促進博彩業依法健康發展，問及當選後會否推行博彩業職業驗証制度，讓招聘有據可依，另外會否延續歷屆政府不為博彩業輸入外勞的做法。

岑浩輝說博彩業健康有序發展，是自去年新博彩法生效，20年博彩業發展的體會是，若一個經濟行業吸納4分1本地居民人口，若不健康發展必然影響社會，要考慮將來持續執行法律規定，保障和監督六大博企，現時博彩業莊荷員工佔澳門就業人口的十分一，他們就業保障非常重要，對穩定社會和家庭也重要，將來要關顧他們提供適合他們的職業培訓，六大博企有提供提升自我的培訓，包括培訓後可晉升至博彩業的中高層，要繼續考慮有關培訓。他續說現在仍是候選人，未考慮到是否輸入外勞，另外亦對莊荷工作是適合由外勞做感到疑惑。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

研是否適合再派消費券 求變應對北上潮

第四界別選委羅彩燕說，社會關注經濟，對中小企是沉重的打擊，希望新政府能提振本地消費，以往的德政例如消費券在非常時期可救水深火熱的企業；另外希望加強立法會的監督職能。

岑浩輝說疫情三年在醫療券等方面動用1500多億元，大力支持維持社會消費力和中小企業運作，他說旅遊悠閒產業狀況恢復很快，今年1月至8月旅客有2300多萬人次，旅遊悠閒經濟行業復甦很快，將來是否再派消費券，會和特區班子好好研究，包括是否適合繼續派。他又說中小企解決很多就業問題，但有區域或行業發展不平衡，相信有數個方向應對，面對疫後國內經濟環境包括群體消費觀念不同，對中小企特別旅遊手信業衝擊很大，中小微企應付3000多萬的名遊客，他們的消費方法有所不同，政府會和中小微企商量，調研如何應付挑戰，強調要求變、識變、善於應變；政府有兩方面工作，包括在現時基礎上完善扶助中小企的措施例如稅收，另外政府要提高行政協助的考慮，加快中小微企改變營運方向。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，400名特首選委獲邀出席。（黃浩謙攝）

選委：中小企火燒眼眉

岑浩輝：需時分析 不了解現實不落決定

第一屆別選委吳慧紅指，關於中小企經營狀況火燒眼眉，遊客區消費力下降，並非個別行業面對的，零售餐飲等行業等有影響，有人移民結業撤離市場，問及岑浩輝有否具體措施，希望有時間表。她又稱為年輕人發問，問及如何扶持青少年就業。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，即場報名又獲選中的選委可以提問。（黃浩謙攝）

岑浩輝回應指有人經營不下去就關門，中小企面對問題真的要仔細考慮，「唔了解社會現實就唔好落決定，要了解行業分布，如餐飲、零售、珠寶、首飾、藥房、北區中小企」總體而言一定要了解中小企，部分區域不同，例如遊客區與賭場旁邊亦不同。他認為將來要與業界商量、研究、了解狀況。第二，他認為要分析中小企經營狀況與社會變遷的關係，如果有關係可尋求轉型。他指，旅遊面向變遷，「暫時講唔出時間表」，認為亦都不現實。

對於青年到內地發展，岑浩輝說特區要關懷、尋求專業對口，在澳門就業更好，但如果青年走入灣區，特區都應推廣職業培訓課程，要鼓勵青年社團在灣區提供援助，特區都應考慮提供支持。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

倡博企設旅遊推廣辦事處 助澳門經濟多元

第二屆別選委黃輝指，旅遊業在規劃中做強，復甦都很好，但都面對競爭、旅客架構轉變，問及如何針對旅遊產業定位，未來如何拓展外國旅客以及非博彩元素。

岑浩輝回應指，旅遊休閒中心要全力推進，大力開拓國際客戶，是重點政策，要與業界共同推進。他指，附近國家人口多，要考慮如果印度富裕中產，都很大市場，澳門要考慮如何開拓。他指，旅客到澳門後，亦可以將中華文化帶回去推廣，倡六大博企在海外設立旅遊推廣辦事處，並指可以到東南亞地方大力推廣，利用網紅推動，認為遊客對經濟、中小企、推廣澳門文化都有幫助。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，有意提問的選委即場報名。（黃浩謙攝）

依法監管博彩業 岑浩輝：唔係收縮，而係防止負面情況

第三屆別選委蔡錦富指，政綱中提及規範博彩業依法有序健康發展，希望岑浩輝提供詳細想法。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會。（黃浩謙攝）

岑浩輝回應指堅持依法監管、嚴格執行博彩法規，「唔係收縮，而係防止以前負面情況出現。」他指，需推動多元經濟發展，促進推動6大休閒企業，開拓國際市場；六大國企要帶動中小企發展。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，即場報名又獲選中的選委可以提問。（黃浩謙攝）

設協調機制便利商界 加快部門審批程序

第四屆別選委鄭安庭指，有中小企面對發牌緩慢，甚至十多個月都沒有，政府有提升行政效率的空間，關注日後有為政府、有效率市場如何結合，共同推動達到幸福澳門。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

岑浩輝指，最近國家的做法，是政府與市場一齊做而「唔係唔理」，高效政府要提供政策扶持。他指，只要牽涉跨部門，就是不同「司」的範疇，就要因應主管部門，牽頭再分小組、行業設協調機制。他表示會與團隊研究問題，「行政幾十年」部分可以改善，將來會整體檢視，改善完善營商環境、法律方面，希望創立政府有效能、營商環境有改善，推動經濟發展。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，即場報名又獲選中的選委可以提問。（黃浩謙攝）

9月28日，澳門非建制派立法會議員高天賜指澳門經濟百上加斤，博彩要監管好，政府需要一段時間改變。（黃浩謙攝）

高天賜：澳門經濟百上加斤 政府需時改變

多名選委趁大會休息時間，向記者反映對岑浩輝政綱看法。

對於岑浩輝指中小企轉型政策暫時交不出時間表，澳門非建制派立法會議員高天賜稱一時想出對策不容易，現時澳門經濟百上加斤，博彩要監管好，政府需要一段時間改變，關鍵是如何將政綱落實，以及5個司長人選，有甚麼能力扭轉局勢。對於政綱亮點，高天賜冀加強立法行政溝通，有待將來立法會與政府溝通共同解決，需要時間改善落實。

9月28日，澳門立法會議員鄭安庭望岑浩輝面對問題接地氣建立適度多元化經濟。（黃浩謙攝）

議員望接地氣發展多元經濟

另一名澳門立法會議員鄭安庭表示，希望建立適度多元化經濟，望岑浩輝面對問題接地氣解決，希望加快行政程序，日後特區要面向世界吸引更多外來資金，打造旅遊休閒中心及幸福澳門。

9月28日，澳區全國人大代表何敬麟指，對岑浩輝幫助中小企轉型有信心，認為政綱要貼近基層民生。（黃浩謙攝）

澳區全國人大代表何敬麟指，對岑浩輝幫助中小企轉型有信心，認為政綱要貼近基層民生，望多聽社團意見讓施政更加貼地，希望幫澳門市民解決難題，創造新的產業。選委蔡錦富希望維持博彩業不輸入外勞。

9月28日，澳門特首選委蔡錦富希望維持博彩業不輸入外勞。（黃浩謙攝）

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，即場報名又獲選中的選委可以提問。（黃浩謙攝）

研究融資和資源配對方案 助中小企轉型應對困難

第三輪選委提問環節上，有第一界別選反映本地中小企是澳門經濟重要組成部分，是穩定就業的中堅力量，關注澳門未來如何透過拓展融資的渠道建立技術創新平台，以支持澳門中小企發展；如何協助中小企應對經濟困難和抗風險能力；以及如何確保資源有效配對。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，400名選委獲邀出席。（黃浩謙攝）

岑浩輝說中小企分佈在各街區，澳門作為旅遊悠閒城市，因應旅客習慣轉變，政府要研究數方面工作，包括疫情後整個經濟的恢復狀況、中小企綜合營運能力，是否能迎合社會的需求，政府要因時因勢根據中小企狀況考察研究，提供平台提升其競爭力。

他續說絕大部分中小企免稅，基本上不收財稅，中小企融資政府有擔保利息的寬免，會綜合研究如何延續融資和資源配對方案，或因應行業發展幫扶中小企應對困難和轉型升級。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，出席的包括全國政協副主席、前澳門特首何厚鏵。（黃浩謙攝）

繼續全力支持實驗室體制發展

有第二界別選委說高新技術產業非常有賴於創新科技的培育，例如澳門微電子就是靠本地培育成長，在學術和產業達到國際領先水平，而微電子是國家的短板，正能充分發揮國家所需、澳門所長的重要產業方向，他希望岑進一步解釋具體方向和措施如何支持澳門完成科技創新制度的機制。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，400名選委獲邀出席。（黃浩謙攝）

岑浩輝說澳門有4個國家科技實驗室，涵蓋中醫藥、智慧城市、城市信號集成電路和恆星月球，相信國家是因應科技發展推動實驗室制度，為澳門感到幸運，料可吸引國內外高端人才，來澳門展開科技研發。他認為是因為澳門一國兩制和聯通海外優勢，不受外國限制，未來政府繼續全力支持實驗室體制發展，現時每個實驗室開支三、四千萬元，因應三中全會打造高端人才高地要求，繼續投入科技發展，甚至爭取國家更多研發項目，以及研發資金投入到澳門整個實驗室發展的領域。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，現場派發政綱簡介，印上「奮發同行、持正革新」口號。（黃浩謙攝）

擬創造條件吸引內地、海外科技企業來澳門

有第三界別選委關心未來政府會否專為社會服務創新科技基金，和讓科技人才在社會服務領域開拓科技；另外關心如何設立跨領域部門和社褔界合作，以科技提供服務。

岑浩輝回應說澳門社會服務特別是社團，在支援社區、居民、醫療、教育、衛生、安老上有舉足輕重的作用，他們的作用不可或缺，社會服務將來只能繼續擴展，提高服務質、量和能力，為澳門創造美好家園。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，出席的包括全國政協副主席、前澳門特首何厚鏵。（黃浩謙攝）

他說如何引入科技和配合社區服務可以是新的課題，從科技統籌的角度而言，單靠社團有困難，例如安老服務，政府支援逾20個機構，非支援的有10個；政府支援的有2,000多個床位，非支援的有500個床位，他說長者分佈的地方不同，階層有所不同，可以大數據了解院舍、床位的分佈，以科技協助社團提供社會服務，提高質和效，是很有意義的，值得研究；他又提到要培訓社褔界、服務對象和申請者認識科技平台。

他相信科技界有能力創設平台，可考慮創造條件吸引內地、海外大型高科技企業來澳門研發，由政府提供政策引導，財政支援，例如考慮澳門橫琴大灣區如何創設跨境研發和生產高科技鏈條，吸引內地或海外專才，也符合產業多元化和國家對澳門的期望，認為值得研究。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，400名選委獲邀出席。（黃浩謙攝）

澳門法典落後須更新 參考香港協調立法忌「法出多門」

有第四界別選委說認同政綱努力建設幸褔澳門，特別以法治澳門放在首位，相信堅持法治澳門才能保持長期繁榮穩定，她說良法是善治的前提，但澳門法律存在不少的滯後，例如五大法典、婦女產假不足等，政府和立法會立法工作的挑戰十分大，社會的要求仍然很大，包括質量和效率，問及如何加強立法工作，回應社會訴求。

岑浩輝說政府成立4至5個法律修改小組例如民法典小組，體會到法典落後，部分與其他法律規定有衝突甚至有矛盾，例如博彩業員工是否屬於公務員，刑法典規定專營制度公司員工為公務員，但回歸後博彩業開放不再是專營，未來考慮法典要因應實際環境整體更新研究，包括國安要求和社會發展狀況，形容「辛苦啲都要做」。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會。（黃浩謙攝）

他說澳門回歸以來法治能力提高，但要考慮到近日和社團代表會面，反映有不同法律都有矛盾不適應，將來要實事求事，政府要支持立法會充分發揮立法和監督政府職能，政府要總結20多年立法經驗，參考香港律政司設協調小組，內部統籌立法，包括五司、審計署和廉署，「只要一司啟動立法，一定要通報其他司」，他提到國家有法制辦作立法統籌，強調不能法出多門，否則必然帶來法律不協調，也可能造成立法機關在審議過程中提出不同問題，令審議出現拖延。

他續說政府要為重大法律，主動和立法機關前期溝通，有必要提高法律人才，包括顧問的質素、政策把握和立法技術，提高特區立法人員水平。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

訪澳國際客僅佔5% 倡增建非豪華酒店吸客

第一界別選委唐繼宗表示，澳門酒店大部分是五星級、四星級，希望拓展澳門不同市場。

岑浩輝指，澳門酒店需求龐大，認為酒店可因應遊客情況多元化發展，例如不一定超豪華等，他表示應回應不同遊客需求，旅遊愛帶行李箱到處走，不一定到豪華酒店，認為要因應新形勢發展，大力鼓勵不同旅遊產品及酒店產品，提供給不同階層的客人。他指要研究客人需要，回應各消費能力的人的需求。他又稱，航空運輸對推廣旅客很重要，現在航線覆蓋地方不太多，應開放航權引入更多航空公司。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，現場派發政綱簡介，印上「奮發同行、持正革新」口號。（黃浩謙攝）

他表示，經濟發展要多元，應超前研究如何利用世貿的項目參與，進一步通過與其他成員國交流互動發揮優勢。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，圖為選委提問情況。（黃浩謙攝）

培訓更多其他語種的人士

第二界別選委石立炘表示，澳門400多年中西文化匯聚，希望提升中葡文化；另外建議政府扶持中小企。

岑浩輝指，澳門有不少非物質文化遺產，是非常有歷史及中西文化的城市。他又說中華文化很包容，豐富多彩，應利用好、推廣好、發展好，用文化加旅遊促進經濟發展。他表示，要繼續使用中文及葡語，培訓更多其他語種的人士。至於中小企問題，他表示要好好研究、集思廣益，令中小企健康長遠發展。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

創造條件解決少子化 岑浩輝：唔肯生冇辦法，唔通逼佢？

第三界別選委梁鴻細希望支援年輕人結婚生子，「經濟房屋」設補助制度支援換大屋，減輕市民經濟負擔，又促推鼓勵措施，支援養老設施興建。

岑浩輝說，老年化、少子化是整個世界問題，澳門65歲以上長者有9萬多人，佔本地人口17%，形容他們對澳門發展貢獻多，社會應關懷扶持，社會上下要一條心，讓老人家安享晚年。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

他又說少子化問題重要，15歲以下人口有9萬人，出生率愈來愈低，政府政策上要扶持，社會要大力創造氛圍，鼓勵青年多生育，是承擔澳門長期發展作貢獻的精神，「佢唔肯去生，冇辦法㗎，唔通你逼佢？」他表示將來要創造條件，包括養育、教育、就業。對於「經濟房屋」可否因應組織家庭重新申請大房，岑浩輝指可以大家研究。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，現場派發政綱簡介，印上「奮發同行、持正革新」口號。（黃浩謙攝）

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，出席的包括前行政長官崔世安。（黃浩謙攝）

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會。（黃浩謙攝）

第四界別選委何潤生說，澳門經過25年飛躍發展，進入另一個發展階段，有不少困難。他指岑浩輝參選宣言的方向符合中央對澳門的大政方針，得到社會讚揚。

岑浩輝指，要助力國家建設，應該持正革新、奮發圖強，將來要繼續要提高管治效率。他表示澳門有優勢，包括聯繫國際、高度開放，要利用好優勢向前發展，並指要維護國家主權。

岑浩輝是今次澳門特首選舉唯一候選人。(梁鵬威攝)

岑浩輝在8月28日宣布參選的記者會上表示，其施政理念是「奮發同行、持正革新」。他指，「奮發」乃凝心，「同行」能聚力，「持正」則行穩，「革新」必致遠。在新的歷史起點上，要凝聚全社會共識，居安思危，積極進取，奮楫揚帆再出發，中流擊水勇爭先；要團結各方面力量，同心協力促發展，攜手共進創繁榮，讓廣大市民共享經濟社會發展成果，畫出愛國愛澳最大同心圓；要始終堅持「一國兩制」正確道路和方向，堅定維護國家主權、安全、發展利益，保持澳門長期繁榮穩定；要迎難而上，圖強自新，銳意深化改革，開拓新局面，實現新進步。

岑浩輝8月28日宣布參選，以「奮發同行，持正創新」為施政理念。（梁鵬威攝）

岑浩輝參選宣言



1.我們將致力於提升治理效能，以更大決心轉變施政理念，深化公共行政改革，優化施政方式，提升公共服務品質，完善法律體系，恪盡職守、廉潔奉公，建設充滿活力、團結協作的管治團隊，不斷提升依法治理能力和水平。

2.我們將致力於發揮獨特優勢，以更實舉措做好橫琴粵澳深度合作區建設這篇文章，主動和精準對接國家戰略，打造澳門國際高端人才集聚高地，把國際大都市金名片擦得更亮，在融入國家發展大局中作出更大貢獻。

岑浩輝今日出席政綱宣講及答問大會。（梁鵬威攝）

岑浩輝(右二)宣布參選澳門特首，其競選辦團隊包括競選辦副主任陳家良(左一)、選舉代理人李煥江(左二)和競選辦主任葉兆佳(右一)合照。（梁鵬威攝）

3. 我們將致力於促進多元發展，以更新作為鼓勵全面創新，聚焦「一中心、一平台、一基地」，優化營商環境，鞏固提升旅遊休閒業，大力發展新質生產力，支持傳統產業轉型升級和中小企業創新發展，促進經濟適度多元發展提質增效。

4.我們將致力於建設美好家園，以更強力度築牢維護國家安全屏障，弘揚愛國愛澳優良傳統，推進社會事業全面進步，持續改善民生，關心關愛青年，把市民對美好生活的期盼作為施政最大追求，不斷提升廣大市民的獲得感幸福感安全感。

岑浩輝指澳門要適度經濟多元化（梁鵬威攝）

宣布參選時曾指博彩業急促發展 有時野蠻擴張

他在當日記者會上被問及如何推動澳門經濟適度多元時，指澳門早年博彩業、旅遊業急促發展，有時候有野蠻擴張，擠佔社會資源，甚至影響年輕人就業發展，一業獨大不利於澳門長遠發展，認為經濟要適度多元發展無退路。

澳門終審法院（梁鵬威攝）

提兩院理論：醫院高效運作、司法系統高效公正

岑浩輝又說自己長期在司法系統工作審判，法院和醫院是解決問題的地方，曾和朋友提兩院理論，若法院、醫院能高效運作，社會就會安定，醫療衞生系統能解決生理心理服務，生老病死無人能逃過；人是群居動物，必然產生各種矛盾、關係，澳門是人情世故緊密的地方，但仍需要法院解決社會紛爭，司法系統高效公正體驗正義很重要，社會亦安定有序運作。